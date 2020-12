Madò Pereta graba el videoclip de un villancico

Madò Pereta ha grabado su tradicional villancico en vídeo. En esta ocasión lo ha hecho en su casa, frente a la mesa preparada para una cena o almuerzo navideño. Se ha vestido de negro con unos adornos rojos, dejando el glamour para otra ocasión. Se le nota cansada. O mejor dicho, harta. O, tal vez mejor: cansada y harta.

«El villancico es una parodia del que grabó Luis Aguilé, Ven a casa por Navidad. La letra es de Jaume Fuster. Cantándolo, en vez de animar a mis invitados a que vengan a casa, a cenar, a los que ya he distribuido alrededor de la mesa les digo, al final, que se queden en sus casas y que lo hagan no solo por el temor al contagio, sino para que me dejen en paz».

«Nos tratan muy mal»

Y es que, como decimos, a la tía de Joan Carles Bestard la hemos notado… ¿cómo os lo diría…? Cabreada. Y razón no le falta. La pandemia le ha afectado mucho, sobre todo físicamente y psíquicamente, por lo que la notamos cansada, «que sí, lo estoy», asiente, lo cual ha repercutido en su forma de ser. Y no le ha afectado físicamente porque se haya contagiado, ¡qué va!, sino por la situación en la que está el país, «en la que muchos nos hemos quedado sin trabajo, me refiero a artistas, gente de hostelería, restauración, comercios y trabajadores del ocio nocturno, y… Pues porque los políticos creen que los del pueblo somos tontos. Sí, nos encierran en casa para que no sepamos qué hacen ellos estando nosotros confinados, pero yo sí que lo sé: los políticos van a lo suyo… Porque no conozco a ninguno que no lo haga. Van a lo suyo –enfatiza–, sin importarles lo que nos pasa a los ciudadanos. Pero no me tires de la lengua, porque el sábado, en mi columna de Ultima Hora, lo cuento todo. ¡Serà gros!».

Sin embargo, como no se puede contener, y nosotros, al estilo de Sálvame, echamos más leña al fuego, notamos que empieza a desatar su lengua. «A mí me da vergüenza tener un presidente en el Gobierno central, Sánchez, que no llega a pseudoemperador, que pasa de todo por ser presidente, aunque tendrá su castigo ya que en la historia quedará como la marioneta de Iglesias, Esquerra Republicana y Bildu, quienes, a cambio de su voto, hacen lo que quieren con él. ¡Pobre…! Pero, mientras tanto, el que sale perdiendo es el pueblo… Yo no voy en contra de la ideología del político, pero como ahora opines algo en contra de ellos, de los que mandan, te llaman facha, pero ¡me’n fot perquè jo no som fatxa ni ho seré mai! Només vull ser respectada igual com jo respect a tothom. Soy libre de expresar mi opinión, y más si es correcta, como creo que lo es», opina.

«Porque a nosotros, los artistas –sigue–, los políticos no están tratando muy mal. Tan mal, que nos han dado la espalda hasta tal punto que muchos, y me refiero no solo a los que estamos sobre el escenarios, sino que incluyo a los que están detrás de él, desde el director al tramoyista, pasando por el electricista, encargado del teatro, etc., no se recuperarán nunca y… Pues que Francina Armengol puede que sea menos mala, como político que piensa en el pueblo, que Pedro Sánchez. Quiero decir, que aunque sean del mismo partido, aquella, como político, es mejor que este. Pasa que como en las elecciones a la presidencia del PSOE apoyó a otro candidato, ahora se lo hace pagar, y al final lo pagamos también nosotros, al negarnos prácticamente el pan y la sal…».

El Teatre Principal

Le mostramos nuestra sorpresa cuando dice que no hay trabajo, sobre todo cuando sabemos que hay un Teatre Principal, teatro de Mallorca, subvencionado millonariamente por el Consell de Mallorca, para que dé trabajo a actores a través de proyectos… «¡No me hables del Principal! Hace años que no lo piso, y como yo, otros... Además, ¿te ha llamado la atención algo de lo que se haya hecho allí a lo largo de los últimos años? A mí, nada. Excepto dos o tres propuestas de empresas de Illescena. Porque en el Principal solo actúa un determinado grupo de actores con unas obras cuyos contenidos están en la línea de quienes nos gobiernan. Por ello, no es fácil entrar, para trabajar, en el Principal».



Por último, en cuanto a la reforma de la Ley Celáa (se lo preguntamos porque su sobrino es maestro…) «¡Bono! Si esa ley la saca la derecha, las manifestaciones hubieran sido kilométricas y diarias. Es lo mismo que si estando gobernando la derecha, les hubiera dado por declarar el toque de queda. ¡La que se hubiera armado! Y es que la izquierda sabe mover mejor a las masas. Y la derecha, encima, está muy fragmentada ¿Por qué? Pues porque también van a lo suyo. Hablan y se pelean, dentro y fuera del Congreso, no por el pueblo sino por sus egos y… ¿Sabes lo que te digo? Que es tan mala la situación, me refiero a la nuestra, a la de los artistas, que muchos no volveremos a pisar un escenario».