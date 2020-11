El Atlàntida Film Fest se expande a Serbia, Grecia, Albania, Rumanía, Bulgaria y Portugal

El festival de cine en línea Atlàntida Film Fest, organizado por la plataforma Filmin, amplía su edición internacional y llegará a Serbia, Grecia, Albania, Rumanía, Bulgaria y Portugal, según ha explicado la organización del festival en un comunicado este jueves.

Después de diez años de historia «y un crecimiento exponencial» en su edición presencial en Mallorca y en la online en Filmin --se contabilizaron más de 550.000 espectadores, según han explicado--, el certamen da el salto a nuevos territorios con la colaboración del Programa MEDIA Europa Creativa de la Unión Europea.

Del 1 al 31 de diciembre, el Atlàntida Film Fest Internacional estará disponible en las plataformas Cinesquare y Filmin Portugal, y sus suscriptores podrán acceder a los «ochos títulos imprescindibles de la última edición» del festival en la Sección Oficial, así como a la sección Catalan Focus, en la que estarán disponibles nueve de las producciones catalanas más exitosas del año, gracias a la colaboración del Institut Ramon Llull (IRL).

La selección de la Sección Oficial incluye las películas 'Last and First Men' de Jóhann Johansson; 'The Exception' de Jesper W. Nielsen; 'Banksy Most Wanted' de Seamus Haley y Aurélia Rouvier; 'Supernova' de Bartosz Kruhlik; 'Sons of Denmark' de Ulaa Salim; 'I was, I am, I will be' de Ilker Çatak; 'Tench' de Patrice Toye, y 'Fat front' Louise Detlefsen y Louise Kjeldsen.

'Els dies que vindran' de Carlos Marques-Marcet; 'La filla d'algú' de Marcel Alcántara y Gerard V. Cortés; 'La hija de un ladrón' de Belén Funes; '7 raons per fugir' de Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras; 'La mort de Guillem' de Marques-Marcet, y 'Ojos negros' de Marta Lallana e Ivet Castelo, son los largometrajes que forman parte de la sección Catalan Focus.

La completan los cortometrajes 'Suc de Síndria', 'La última virgen' y 'Después también', de Irene Moray, Bárbara Farré y Carla Simón, respectivamente.