El Auditòrium vuelve por Navidad con El Casta como regalo principal

El Auditòrium de Palma puso el lazo al regalo de Navidad que prepara para la ciudadanía: anunció su temporada navideña con cuatro espectáculos, algunos viejos conocidos, que conforman una de las noticias más esperadas en el sector del ocio y la cultura. Su reapertura de puertas llega de la mano del musical Aladdín, de Max, la banda tributo Queen Forever, el espectáculo Stonewall y un clásico de estas fechas que no ha querido faltar a su cita con el público y que, además, vuelve para poner una nota de humor, Agustín El Casta y su Feliz Coronavidad.

Marcos Ferragut, director del Auditòrium, explicó desde el centro de la sala magna cómo «nadie se esperaba que esto fuera a durar tanto». Se refería a dos cosas al mismo tiempo, por un lado la situación pandémica y, por otro, las luces apagadas del enclave palmesano.

Una de las razones que esgrimió para tal situación fue «la constante incertidumbre provocada por los cambios sucesivos en las normas», que «impide programar con meses de antelación que es como estábamos acostumbrados a hacer».

Sin embargo, la vista se dirigió al futuro inmediato con la explicación de las normas de seguridad que el Auditòrium adoptará a partir de ahora, muy similares al resto de espacios como el Teatre Principal: reducción al 50 % del aforo, que se traduce en unas 800 butacas a la venta, bloqueo de asientos consecutivos a los contratados, uso obligatorio de mascarilla, etcétera. A ello se suma el «sistema de ventilación más moderno de Baleares» que renueva el aire constantemente.

A la pregunta sobre si cree que el público se sentirá seguro, Ferragut contesta que «la cultura es segura», como ha demostrado el hecho de no haberse detectado ni un solo brote en ningún espectáculo en directo en toda España, y zanja el debate comentando que «desde que anunciamos que reabríamos no hemos parado de recibir mensajes. La gente tiene ganas».

El Auditòrium vuelve, de este modo, a la actividad tras permanecer cerrado desde el pasado mes de marzo y su director no ha podido evitar sumarse a la ola de optimismo destacando que «coincidimos con el anuncio de la vacuna de Pfizer» y quiso agradecer, a su vez, «la sintonía con las instituciones, sobre todo con Catalina Solivellas».

En cuanto a la programación, será el 7 y el 8 de diciembre que arrancará con Aladdín, que presentó Albert Serra, productor y director de la Sala Dante. Serra quiso hacer hincapié en que es un musical dirigido a «uno de los colectivos más afectados: los niños» e, indirectamente, sus padres. Destacó que gracias a la magia del genio, presente en el acto personificado por la actriz Estíbaliz Gallardo, los niños podrán «volver a sonreír» y también sus acompañantes.

Por su parte, Adrià Pujadas, el particular Brian May de Queen Forever, desgranó que su banda tributo actuará el 11 de diciembre en un espectáculo «similar al de antes» porque «Queens es Queen», aunque no ocultó que habrá «alguna sorpresa».

Pau Coya, del musical Stonewall, destacó por su parte que el musical protagonizado por Rubén Buika recalará los días 12 y 13 del mismo mes para rememorar las «manifestaciones que tuvieron lugar en Nueva York» y supusieron uno de los primeros impulsos del movimiento LGTBI. Todo enlazado en «seis historias que pudieron haber ocurrido y una banda de rock».

Por último, pero no menos, Agustín El Casta vuelve a casa por Navidad con su nuevo espectáculo, Feliz Coronavidad, con el que busca «que todos nos riamos de esto que está pasando». No falla a su cita con el público el conocido humorista que promete «un momento de respiro» en un momento especial como es la Navidad y que no todo sea «quedarse en casa viendo series en la televisión».