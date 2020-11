‘Sempre dijous’, de Joan Porcel, premiado en el festival In-Edit de Barcelona

Sempre dijous, el documental de Joan Porcel sobre Júlia Colom, fue reconocido ayer como mejor documental nacional en el prestigioso festival In-Edit de Barcelona. Según el jurado, Sempre dijous presenta «un retrato sincero y honesto del momento vital de una artista emergente, Júlia Colom, en el tránsito hacia la profesionalización, al mismo tiempo que recoge y recupera la tradición musical mallorquina en una relectura contemporánea».

Los miembros del jurado valoraron la valentía de la artista al exponer su vida y sus inquietudes más íntimas y la sencillez con la que el director se acerca a su cotidianidad y a su entorno más cercano.

Por su parte, la cinta All I can say, sobre la escena grunge de los años 90, ha obtenido el premio al mejor documental internacional de documentales musicales. Asimismo, Tardes con Satán-Gernika no existe, de Oan Hostench, obtuvo el premio a mejor corto documental musical de talento joven.