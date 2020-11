Más de veinte bandas festejan el 35 aniversario de La Granja en un disco

En sus inicios, puede que no buscasen grandes públicos, ni seducciones masivas, ni números uno. Pero el tiempo ha puesto a La Granja en su lugar, haciendo que varias generaciones se fijen en su trabajo, un referente en la cultura pop española. A las puertas de su 35 aniversario, el sello Discos Polo les brindará el mejor regalo, un álbum tributo en el que una veintena de bandas emergentes y consolidadas cantarán sus temas más representativos.

La iniciativa corre a cargo de Jonatán Uría, de Discos Polo, fan declarado de la banda, «este año cumplen 35 años de existencia, son una de mis bandas nacionales favoritas y creo que los homenajes y reconocimientos si se hacen en vida de sus destinatarios, mucho mejor», apostilla Uría. La Granja siempre fue un verso suelto en el patio revuelto del pop rock estatal. Hicieron un puñado de buenas canciones, dignas de una heterodoxia que no encaja en la estrechez de miras de algunas etiquetas musicales. Alejados de la parafernalia de las grandes estrellas, siempre buscaron su sitio y, mientras otros cayeron por el camino, los mallorquines perseveraron y nunca han dejado de tocar, aunque tampoco han aumentado su cuenta discográfica, petrificada desde 2004.

Eso va a cambiar en breve. Pablo Ochando, guitarrista de la banda, explicaba a Ultima Hora que la banda está trabajando nuevas canciones para editarlas en formato EP, aunque se desconoce su fecha de publicación.

Es muy posible que antes vea la luz el álbum tributo en el que trabaja Uría, en el que presumiblemente tomarán partido «veinte bandas, aunque de momento sólo hemos recibido siete versiones terminadas, otras ya están a punto de finalizarse». Estos conjuntos se repartirán entre bandas locales como Jose y yo, Ceremoney, Gran Amant, El Día Eléctrico, Los Ritmos Salvajes, Urtain, Andreu Muntaner ‘Lobo’, Los Bélmez, Carles Grimalt, Salvatge Cor, Satisfayer, Doble o Nada, Los Malditos y Emma W; y otros seis conjuntos de la península como Fontso, Novel, Los Limones, Si llueve se suspende, Noné Gómez y Olivia de Happyland. Aunque Uría avisa que «puede haber alguna sorpresa de última hora».

En principio, si no hay contratiempos de última hora, se prevé que la fecha de publicación de este álbum tributo llegué en los preámbulos de la Navidad. «El proyecto empezó a fraguarse a finales de 2019, pero no contábamos con el Covida, así que quizás se retrase hasta finales de año».

En opinión del músico y productor, la aportación de La Granja al panorama musical estatal ha sido decisiva. «Sus primeros álbumes, La Granja, Soñando en tres colores’ y Azul eléctrica emoción, son una trilogía impecable de pop, con influencias británicas y americanas, de los 60 70 y 80, manejadas con personalidad, y con un poso de la cultura beatnik en las letras, que les hizo destacar entre muchos conjuntos de este país que iban de graciosillos, o que se copiaban unos a otros. Hoy en día son un referente muy respetado entre todos los seguidores del pop y el power-pop», concluye Uría.