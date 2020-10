Rossy de Palma: «No creo en las fronteras geopolíticas, solamente en las gastronómicas»

«Con el humor se consiguen cosas increíbles y cambios de mentalidad que de otra manera no se podría, también hacer ligeras situaciones graves. El humor ayuda mucho, sobre todo ante situaciones que, a priori, parecen dramáticas. Con humor y amor, las dos cosas», aseguró este lunes Rossy de Palma, que alzó el telón de la quinta edición del Festival de Cine Italo-Español de Palma con la proyección de su último trabajo, la película Mi hermano persigue dinosaurios, dirigida por Stefano Cipani, que adapta el bestseller que escribió Giacomo Mazzariol. Se trata de un libro basado en hechos reales y que cuenta la historia de Gio, un niño con síndrome de Down, narrada por su hermano, que vive un viaje iniciático y que busca su propio lugar en el mundo.

Rossy de Palma, que se dio a conocer como ‘chica Almodóvar’ en los años noventa, fue recibida este lunes en CaixaForum –sede de este programa– con calurosos aplausos y ovación por parte del público, a quienes la actriz se dirigió con cariño.

En Mi hermano persigue dinosaurios, –una producción italoespañola y que pasó por el Festival de Venecia el año pasado–, Rossy de Palma comparte reparto con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, que interpretan a los padres de Gio. «Es un filme divertido y tierno, entrañable», expresó ayer la actriz y artista multidisciplinar. «Al ser una película basada en hechos reales y poder contar con la presencia de la familia real, incluso de la tía Dolores, mi personaje, fue muy especial. Además, descubrí Bolonia, donde no había estado nunca y también su gastronomía. Tuve la oportunidad de visitar la filmoteca de allí, donde Scorsese y los grandes maestros del cine restauran sus películas y también había manuscritos de Pasolini...», contó.

Después del visionado, se celebró un breve coloquio entre la intéprete y el público. Como respuesta a una intervención de un espectador, Rossy de Palma contó que «mi padre, que hoy mismo cumple 90 años, vino a Mallorca desde Asturias en los años sesenta. Siempre me decía ‘tú eres mundial’. Y me lo creí. Solamente creo ne las fronteras gastronómicas, las geopolíticas no me interesan. No me siente europea ni nada por el estilo, eso sí, podría decir que me siento Mediterránea en todo caso. La gastronomía nos une a todos».

En cuanto a la experiencia del rodaje con el actor Lorenzo Sisto, con síndrome de Down y protagonista de la cinta, Rossy de Palma afirmó que fue «emocionante» y confesó que «siempre me dejo llevar y tenía miedo de sentirme cortada, pero la historia de la familia es una lección para todos y fue todo tan tierno y natural que salió fácilmente».