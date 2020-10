104 películas de 24 países pasarán por el Evolution! Mallorca International Film Festival

La novena edición del Evolution! Mallorca International Film Festival se celebrará del 23 al 29 de noviembre en Palma y mostrará al público 104 películas procedentes de 24 países.

El festival, que ha sido presentado este miércoles, se celebrará en diferentes espacios de Palma como el Teatre Principal, Cineciutat, La Misericòrdia o el Palau de Congressos.

En esta edición se entregará el Evolution Honorary Award a la actriz española Ángela Molina como reconocimiento a la trayectoria de una de las figuras «más destacadas del panorama cinematográfico europeo», ha explicado la directora del festival, Sandra Lipski, en rueda de prensa.

Este festival de cine independiente cuenta con una amplia programación de largometrajes, documentales cortos y largos, cortometrajes experimentales y para niños, videos musicales o cortos realizados por estudiantes.

Además, se han programado 25 proyecciones en la sección «Made in Baleares» con el objetivo de «mostrar el producto insular y el compromiso de la industria y los profesionales de las islas», cuentan desde la organización.

Este año el festival ofrece una selección de trabajos que se podrán ver a través de la plataforma online Filmin.

De la programación destacan dos documentales sobre fotógrafos, uno sobre Helmut Newton de Berlín, Helmut the bad and the beautiful y, otro sobre la figura de Douglas Kirkland, That Click.

También destacan la película Radioactive, sobre la vida de la premio Nobel Marie Curie, un film dirigido por la nominada al Oscar Marjane Satrapi.

La programación del Evolution Mallorca Film Festival cuenta también con proyecciones españolas como El olvido que seremos del director español Fernando Trueba, en el que figuran actores como Javier Cámara.