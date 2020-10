Johnny Depp y Mark Rylance no podrán asistir al Festival Italo-Español de Palma

Johnny Depp y Mark Rylance, protagonistas de Waiting for the barbarians, no asistirán finalmente al Festival Italo-Español de Palma, cuya quinta edición se celebra del 12 al 15 de octubre en CaixaForum y que organiza la periodista italiana Gabriella Carlucci.

«Las restricciones de movilidad debido a la pandemia obligarían a guardar una cuarentena que no es compatible con las obligaciones profesionales de Depp», anunció la productora Iervolino Entertainment.

Será Rossy de Palma la que inaugurará esta cita el martes 12 con la cinta Mi hermano persigue dinosaurios, una producción italiana dirigida por Stefano Cipani en la que comparte reparto con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese.

El mismo día, el actor Marco Bocci presentará su primera película como director, Una familia italiana. La proyección también cuenta con la presencia de su productor, Carlo D’Ursi.

El día 14 se estrena en España la película Waiting for the barbarians, dirigida por Ciro Guerra. En el estreno estará su prodcutor, Andrea Iervolino.