El Concurso Pop-Rock 2020 se decide la noche de este domingo en Es Gremi con su gran final

Cuando Cort recuperó este año el Concurso Pop-Rock 2020 no podía imaginar que sería una edición tan emocionante. A las dificultades provocadas por la pandemia se le sumó una participación que desbordó las previsiones con 104 bandas y de todas ellas, 5 son las que este domingo se debaten en Es Gremi de Palma los premios principales tras una semifinal muy reñida en la que los miembros del jurado pidieron sumar un quinto finalista a los cuatro que estaban programados originalmente por el «alto nivel» que encontraron.

Uno de los responsables de tal difícil decisión es Juan Antonio Forés, conocido como Pinxo, que junto a Ana Espina, Mary Paxanga, Marta Terrassa y Xisco Vargas decide hoy entre Dead Eye Wolves, Bad Shades, Salvatge Cor, Sofia y Doctor Zhaska y la Banda Misterio.

Difícil decisión

El propio Pinxo avanza lo «difícil» que va a ser tomar la decisión, «igual que lo fue en las semifinales» debido a «que si el nivel era alto, ahora es altísimo».

Y aunque cada miembro del jurado debe defender su decisión ante el resto para después llegar a un consenso, lo cierto es que Pinxo se muestra contundente al señalar que «la música sale del corazón, y las decisiones que tomamos son las nuestras, pero si el jurado lo formaran otras personas a lo mejor serían otras bandas las que llegaran a la final. Y esa decisión sería igualmente buena». Para argumentar su opinión lanza la pregunta «quiénes eran mejores, ¿los Rolling o los Beatles? No tiene sentido».

Precisamente sobre lo difícil que está siendo su labor como miembro del jurado, Pinxo confiesa que algunos de sus favoritos «no han llegado a la final», pero sí desvela que algunos de los que actúan hoy «están por consenso».

No obstante, no está todo el pescado vendido ya que «valoramos todo como composiciones o la puesta en escena» y anima a los grupos «no sentirse ni mejores ni peores si no les elegimos porque esto es sólo nuestra opinión».

En cualquier caso, anima a «disfrutar hoy, aunque para nosotros va a ser muy estresante y se nos va a partir el alma». A su vez, recuerda que además de los premios directos hay otros tantos indirectos que ya están decididos y se entregarán hoy mismo.

Al mismo tiempo, Pinxo, en representación del jurado, lanza una valoración «muy positiva» de la edición del concurso que llega hoy a su fin. «Lo fácil para el Ajuntament hubiera sido cancelarlo y pasarlo al año que viene. Hay opiniones de todo tipo, pero para mí lo han hecho chapeau».

Promoción

Y también lanza una defensa airada sobre los concursos, aunque respeta a quien no estén de acuerdo. Para él, «son plataformas de promoción tan válidas como cualquier otra», y detalla que «las bandas han salido en prensa y se han podido dar a conocer un poco más». Ahora solo espera que «hayamos aprendido» de la experiencia y que el año que viene pueda haber «menos mascarillas y más cervezas » en los conciertos.