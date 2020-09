Encuentro de generaciones en ‘Xuetilandia’

«Es un tema olvidado pero no superado». Durante los dos últimos años, Carme Quetglas ha rodado a la historiadora Laura Miró y a su propia abuela, Mercedes Mas, de 95 años, para recordar a través de dos visiones complementarias y desde el humor la historia de los xuetes.

El próximo 23 de octubre se estrena en el Evolution Mallorca International Film Festival el cortometraje documental Xuetilandia, dirigido por Quetglas.

La cineasta explica que, al igual que en su primera película ‘Juárez’, ella no elige el tema, sino que llega a él a través de un personaje. En este caso fue el de Miró, a la que conoció cuando elaboraba su tesis doctoral en la UIB sobre los xuetes y su persecución.

Cartel del documental.

A partir de ahí se aproxima al tema: «Laura Miró habla de los xuetes, su familia, que está en contra de que estudie el tema, mientras la otra protagonista es mi abuela, que aporta el otro punto de vista, una familia no xueta y que cuenta los prejuicios que había contra el colectivo cuando era joven. Así se va desarrollando la historia y yo también intervengo, para hacer más natural la aproximación entre ambas».

Carme Quetglas y Laura Miró, en un fotograma del corto.

Es un análisis en clave de humor: «Es la manera que ha encontrado Laura de abordar la cuestión xueta, porque su familia no es favorable a removerla ya que tiene miedo de que les vuelvan a atacar. Mi abuela también lo veía así y me decía si no tenía otro tema sobre el que rodar», señala Carme. El documental ha sido rodado íntegramente en Mallorca con los propios medios de la realizadora: «Como no soy profesional no tengo acceso a ayudas».