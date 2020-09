‘Pullman’, de Toni Bestard, entre las candidatas de España para los Oscar

La Academia de Cine Española ha dado a conocer los 58 largometrajes, 22 más que el año pasado, que a aspiran a representar a España en la 93 edición de los Oscar entre los que se encuentran y destacan cintas como Las niñas (Pilar Palomero), Adú (Salvador Calvo) o Akelarre (Pablo Agüero). En esta lista figura una película con sello mallorquín, Pullman, de Toni Bestard, filmes que se estrenó en octubre de 2019 en el Evolution Film Festival y posteriormente, este pasado abril, en la plataforma de streaming Filmin.

Pullman, protagonizada por Keba Diedhou, Alba Bonnin, Monika Kowalska, Armando Buika, Carolina Parejo y Lara Martorell (Veneno), narra el viaje iniciático de dos niños, Daren y Nadia, durante el primer día de sus vacaciones de verano. Desde los apartamentos Pullman, donde residen, hasta una famosa zona de ocio nocturno de Mallorca, reflejo del turismo de bajo coste, los niños vivirán situaciones que les acompañarán para siempre en su viaje hacia la vida adulta.

Precisamente, fue el propio Toni Bestard quien lo anunció en su Facebook: «Es imposible [ganar], completamente imposible. Por muchas y variadas razones», aunque «aún me queda un poquito del espíritu soñador de mi juventud, y no niego que me hace algo de ilusión estar en la lista».

Será el próximo 6 de octubre cuando la Academia dará a conocer los tres filmes preseleccionados entre los 58 títulos estrenados entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. El que, finalmente, viajará a Hollywood para participar en el apartado de Mejor Película Internacional, se elegirá el 3 de noviembre. Si no hay cambios, según anunció Hollywood, la ceremonia de los Oscar se celebrará el 25 de abril de 2021.

Votaciones

Como en años anteriores, el sistema de votación establece dos rondas. De la primera salen elegidas las tres películas más votadas por los académicos. En la segunda ronda de votación, los académicos eligen una de entre las tres cintas seleccionadas.

La boda rosa (Iciar Bollaín), La trinchera infitinita (Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga), Padre no hay más que uno 2 (Santiago Segura) o Madre (Rodrigo Sorogoyen) son algunas de las seleccionadas.