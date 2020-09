Fallece el director de cine Juan Andrés Mateos

Esta semana ha fallecido, de manera repentina, el director de cine Juan Andrés Mateos, llegando a su casa tras una visita rutinaria al médico. Economista, gaditano afincando en Artà desde hace 19 años, cineasta con dos películas en su haber; La corteza y Mírame, además del documental de ficción Suicidio, multipremiado en diversos países, así como un sketch para promocionar una ópera.

En la actualidad, Juan Andrés Mateos estaba preparando una nueva película sobre los nazis en Mallorca, durante la década de los años 50 del siglo pasado, «que si no me he puesto antes en ello –nos dijo no hace todavía ni un mes– es por el dichoso Covid-19, que lo tiene paralizado todo!.

Además de todo esto, y como buen gaditano que fue, Mateos siempre hizo gala del gracejo propio de los de aquella tierra, que manifestó en numerosas ocasiones a través de monólogos e improvisaciones. Al margen de lo apuntado anteriormente, puede que fuera una de las personas de la Isla que más kilómetros recorría, concretamente desde hacía dos años, ya que de lunes a viernes, ambos incluidos, se desplazaba de Artà a Palma, con regreso a dicha localidad, lo que significa recorrer 140 kilómetros, que al año, a cinco días por semana, se traduce en 3640. Y todo eso para ir al médico. O mejor, para sesiones en la cámara hiperbárica de la clínica Juaneda. Y los hacía como podía: en coche, en bus, en ambulancia, en tren… Pese a ello, jamás perdió el sentido del humor.

Descansa en paz, amigo. Y nuestro más sentido pésame a su pareja, Miquel Mestre Ginard, el mallorquín que más veces ha asistido como espectador y cronista al festival de Eurovisión.