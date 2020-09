Gabi Beltrán regresa al panorama editorial con ‘El mecanismo’

La novela gráfica Historias del barrio, realizada a cuatro manos entre Gabi Beltrán (Palma, 1966) y el Premio Nacional de Cómic Bartolomé Seguí (Palma, 1962), fue uno de los álbumes más importantes, aplaudidos y premiados de la pasada década. No en vano, el volumen ganó el Premi Ciutat de Palma 2010 y Beltrán se alzó como mejor guionista en el festival de Lucca gracias a la edición italiana del libro. Ahora, este último autor prepara su regreso al panorama editorial con un proyecto que publicará Astiberri, El mecanismo, que está creando junto al dibujante Ángel Trigo (Salamanca, 1962). Se publicará en «algún momento» de 2021.

Para Beltrán, este regreso le genera «muchísima» alegría, porque viene de pasar «un año horroroso, empecé 2020 pensando que íbamos a hacer una película de Historias del barrio, proyecto que se ha quedado paralizado, al igual que muchos otros; El mecanismo es el primero que se pone en marcha», cuenta el premiado autor. El guion de este próximo álbum «lo tenía escrito desde hacía ya mucho tiempo, así que me puse a buscar un dibujante para sacarlo adelante; la mayoría de los que conozco no se adaptan al estilo que yo tenía en mente, y al final di con Ángel [Trigo] por casualidad en Facebook, vi unos dibujos suyos que me gustaron mucho y contacté con él». Su respuesta no se hizo esperar, «Ángel se leyó el guion y aceptó».

El ilustrador y guionista Gabi Beltrán.

Mallorca

Esos fueron los primeros pasos de El mecanismo, un relato que Gabi Beltrán vuelve a ambientar en Mallorca, en localidades como Bunyola (escenario principal) o Deià, así como en ciudades norteamericanas como San Francisco o Nueva York. La novela gráfica girará en torno a dos personajes, un veterano escritor de edad avanzada, que reside en Mallorca, y un joven periodista cultural que llega a la ‘isla de la calma’ atraído por su obsesión por Robert Graves, que residió en Deià. Así, «veremos el choque entre ambos, las lecciones del escritor mayor, que es más sabio, acerca de la vida y de la literatura al periodista joven, que es de Nueva York y un poco altanero».

De esta forma, la trama de El mecanismo se articula, sobre todo, «a partir de las conversaciones entre ambos», avanza Beltrán, quien promete una historia con tintes de misterio y ciencia ficción, «hay algo siempre detrás de lo que se puede ver y que el lector captará». «No es ciencia ficción al uso, juego mucho con los tiempos y también tiene un punto de conexión con la física cuántica y las filosofías orientales».

Coronavirus

A pesar de la actual crisis del coronavirus, que ha ‘tumbado’ infinidad de proyectos, sobre todo culturales, Astiberri no dudó a la hora de dar el «sí» a Gabi Beltrán.

Además, el autor tiene ya su ojo puesto en el mercado de Estados Unidos, donde Trigo tiene «contactos». De momento, habrá que esperar hasta 2021 para adentrarse en El mecanismo.