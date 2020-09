Fallece la actriz japonesa Sei Ashina a los 36 años

La actriz japonesa Sei Ashina, conocida por su particpación en el drama de época 'Seda', ha fallecido a los 36 años. Con una amplia carrera en cine y televisión en su país natal, su cuerpo ha sido hallado sin vida en su apartamento de Shinjuku, en Tokio.

Según recoge Deadline, fue su hermano el que encontró el cadáver este pasado lunes, al haber acudido al domicilio de la actriz tras haber intentado ponerse en contacto con ella varias veces el domingo 13 de septiembre. Tanto la agencia que la representaba como la policía de la capital nipona han confirmado que se trata de un suicidio.

Nacida en 1983 en la prefectura de Fukushima, su nombre real era Aya Igarashi. Comenzó su carrera como modelo e hizo su debut como actriz en 2002 con la serie 'Shiawase no Shippo', de la cadena TBS. Cinco años después, Ashina participó en la que sería su primera producción internacional, la película 'Seda', dirigida por François Girard y protagonizada por Michael Pitt y Keira Knightley.

Posteriormente, Ashina compaginó su carrera en cine y televisión, apareciendo en series como 'Saru Lock', 'Antacchaburu', 'Cleopatra na onna tachi', 'Kurokôchi', 'Nobunaga no Chef', 'Futagashira', 'Deijî rakku', 'ST: Scientific Task Force', 'Okusama wa toriatsukai chûi' y 'Hand of God'. La actriz tenía pendiente de estreno la nueva temporada de 'Aibo' y la ficción 'Theseus no fune'.

En el cine, destacó en películas como 'Nanase: The Psychic Wanderers', 'Saru Lock: The Movie', 'El cuento de Genji', 'Kung Fu League', 'Perfect World' e 'Impossibility Defense'.