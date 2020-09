Elegidos los 21 grupos que competirán en el Palma Pop Rock 2020

El jurado designado por el Ayuntamiento de Palma ha escogido a 21 grupo que actuarán para competir por los premios de las tres categorías establecidas en la edición 2020 del concurso Pop Rock, seleccionados de un total de 102 aspirantes.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, 11 bandas competirán en la categoría Pop Rock, 6 en la de Música Urbana y 4 en la de Metal-Punk en unas semifinales que se celebrarán el 27 de septiembre en la sala Es Gremi de Palma.

El jurado estaba integrado por la activista cultural Ana Espina; el impulsor de la asociación MallorcaNochentas Juan Antonio Forés, Pinxo; la cantante Mary Paxanga, la periodista Marta Terrasa y el miembro del equipo de Es Gremi Xisco Vargas.

Los cuatro mejores de la semifinal (uno de cada categoría y un cuarto escogido por el público) actuarán de nuevo en la final, programado para el 4 de octubre, para competir entre ellos por el primer premio.

En la categoría Pop Rock, los grupos escogidos son: Bad Shades, Escorpio, Go cactus, La secta revolucionaria voladora de Leonidas Kristoff, Llampuga amb pebres, Model Slaves, Peligro, Salvatge Cor, The Greuge, The indian summer y Vaquer.

En el apartado de Música Urbana son finalistas: Doctor Zhaska y la Banda Misterio, Julieta Cavalaro, Rumba Katxai, Sofia R., Sr. Bourbon, y Tabú.

En Metal-Punk han sido elegidos: Juggernaut, Milana, Psideralica, Taste my sweet revenge.