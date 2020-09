Autores y editores de Mallorca participarán en la Setmana del Llibre

La 38 edición de la Setmana del Llibre en Català se celebrará del 9 al 13 de septiembre en el Moll de la Fusta de Barcelona. En esta edición, marcada por los efectos de la crisis sanitaria, la mayoría de los autores mallorquines que presentarán sus novedades son escritores que viven en Catalunya, como Jaume Ferrer, Sebastià Bennasar, Melcior Comes, Llucia Ramis, Jaume C. Pons Alorda o Sebastià Portell, entre otros. Las editoriales El Gall, Quid Pro Quo, El Tall, Ensiola, Documenta Balear, Baltar y Lleonard Muntaner Editor y Adia Edicions estarán presentes en la feria.

Desde la asociación Editors de les Illes Balears Associats, que preside Gracià Sánchez (El Gall), advierten que este año no cuentan con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), institución que depende del Govern. «Hace unos cuatro o cinco años que colaboramos con ellos, pero este año nos dijeron que no podían. Así que nos reunimos y decidimos acudir a la feria por nuestra cuenta», apunta Sánchez, que indica que sí lo hace la Fundació Mallorca Literària, entidad del Consell. Por su parte, desde el IEB indican que este año participa conjuntamente con el Institut Ramon Llull y que «se ha cedido el espacio al gremio de editores de Balears».

En cuanto a la programación, el primer día Jaume Ferrer disertará sobre La perla ardent (Voliana Edicions), libro de nueve relatos sobre la pérdida. Al día siguiente, Miquel Àngel Llauger dará a conocer A d’armari, un volumen de 26 historias sobre objetos cotidianos con ilustraciones de Gibet Ramon. Esa jornada, los escenarios de la feria acogerán actos sobre Formigó (Quid Pro Quo) de Thomas Bernhard, Com l’estel que no hi és (El Gall Editor) de Berta Giraut, La pell recorda (El Gall) de Joan Manuel Homar y El desert malva (Lleonard Muntaner) de Nicole Brossard. El 11 se presentarán Stefan Zweig i els suïcidis (Lleonard Muntaner) de Antoni Martí Monterde, Espia de mi (Quid Pro Quo) de Sam Sephard, Mentre mastegues la matèria (El Gall) con el que Elm Puig obtuvo el IX Premi Pollença de poesía. El novelista y periodista Sebastià Bennasar comentará Miquel Montoro. El símbol d’una revolució vital (Pagès Editors), libro por el que ha sido demandado por la familia del joven youtuber. A su vez, Joan Pons Bover hablará de Tània i els vius (Adia Edicions), ganadora del último Premi Ciutat de Palma de novela.

Una mesa redonda con la participación de Carme Riera, en Barcelona. Foto: C. DOMÈNEC

El penúltimo día, la Fundació Mallorca Literària anunciará Escrit a casa. Relats del confinament a Mallorca, con la participación de Jordi Borràs, Quico Sallés, Carme Castells, Roger Pelàez y Clàudia Rius. Firmarán ejemplares Laura Gost, Melcior Comes, Llucia Ramis, Jaume C. Pons Alorda, Sebastià Portell y Sebastià Bennasar. El día 13, Sebastià Perelló analizará La mar rodona (Club Editor), una de las novedades en literatura catalana más esperadas del otoño. Además, Quid Pro Quo presentará el clásico Mercier i Camier de Samuel Beckett, Adia Edicions hará lo propio con Frontal, de Odile Arqué, y Lleonard Muntaner con Severa rosa, de Mireia Vidal-Conte.