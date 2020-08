Ainhoa Arteta: «La necesidad de cultura es económica y vital»

La prestigiosa y laureada soprano guipuzcoana, Ainhoa Arteta, vuelve a Palma en la noche de este jueves, a las 20.00, para arropar al Teatre Principal y el festival Fila U con su voz en una noche lírica cantando Arias desde el escenario acompañada por el talento local de varios solistas invitados como Marga Cloquell, Marta Bauzà o Antoni Lliteres, y los dedos de Javier Carmena acariciando el piano.

Arteta se muestra «muy ilusionada» porque «con todo lo que está pasando, poder cantar hace muchísima ilusión». Y más todavía si es en Palma, ciudad que es «una maravilla en su belleza, arquitectura y gente». De hecho, en marzo de 2019, la cantante ya dejó impresionado al público mallorquín con su actuación en Don Giovanni y aspira ahora a dejarles igualmente boquiabiertos.

A su vez, Arteta también ha querido manifestar su gratitud por la programación de conciertos en directo, algo que «valoro muchísimo por el esfuerzo que conlleva». Para ella, es importante «dar la sensación de continuidad en la cultura, que no de normalidad, porque esto no es normal, pero sí evitar la imagen de parálisis porque es una necesidad económica».

Pero no solo lo económico prima, sino que Arteta vincula la necesidad de la cultura a algo más metafísico: «Es una necesidad vital porque la música es salud y medicina para el alma, que nunca muere. Si la cultura no existiera, el mundo sería impensable y la tenemos que defender».

Revolución

Sobre esta necesidad de cultura, de hecho, la guipuzcoana destacó la «revolución» que hubo durante el confinamiento más duro, cuando los músicos salieron a los balcones «porque necesitaban cantar y la gente necesitaba escuchar». Ella misma quiso compartir vídeos de sus ensayos porque «somos muy mediterráneos, necesitamos estar conectados y nos gusta expresar y compartir». Y reflexiona sobre esto que «por eso el virus nos ha afectado tanto. En España e Italia somos una cultura de abrazos y celebración».

Precisamente en Italia actuó hace unos días el tenor Plácido Domingo, a quien Arteta ha defendido de las acusaciones de abuso, y sobre ello quiso destacar que «cada uno es muy libre de opinar y expresar lo que sea» y que ella es la «la primera que está en contra del abuso sexual, porque lo he sufrido yo misma, pero no puedo no defender a alguien que se ha portado bien conmigo». Aunque matizó que «otra cosa es que lo haga sin consentimiento, y ahí no tengo ninguna piedad con nadie, pero defiendo a quien hace lo que quiera y lo decide libremente».

Y no solo entre tenores y músicos vive Arteta. Pronto la veremos entre fogones como una de las participantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity, donde ha coincidido con una mallorquina de adopción como la Terremoto de Alcorcón, a quien Arteta se refiere como «mi Terre» y de quien comenta: «Es un personaje, pero la persona que hay detrás es de una calidad impresionante y es de esas amistades que han llegado a mi vida para quedarse».

Así pues, Arteta aportará en la velada de mañana su grano de arena en defensa de la cultura ante un público que conoce y que «disfruto mucho porque es cultivado y tiene mucha tradición porque en las Islas hay mucha historia musical». Y de públicos Arteta sabe bastante, que ha actuado para todo tipo de audiencias, como el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Mañana lo hará para el del Principal, en directo y en streaming, en una noche lírica, mediterránea y buena para el alma.