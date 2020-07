Óscar Pipkin rememora la actuación de Nuréyev y Alicia Alonso en Palma

El Centre Cultura La Misericòrdia de Palma exhibe una exposición fotográfica dedicada a la actuación de los legendarios bailarines Alicia Alonso y Rudolf Nuréyev en Palma, de la que se cumplen 30 años. La muestra, con instantáneas, de Óscar Pipkin, documenta el evento que reunió en Ciutat a dos de los maestros de la danza del siglo XX. La presentó ayer el autor, la vicepresidenta insular y consellera de Cultura, Bel Busquets, y la directora insular del ramo, María Pastor. Alicia Alonso y Rudolf Nuréyev en La Misericòrdia es el título de esta exposición organizada por el Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca. Se podrá ver hasta el 12 de septiembre.

Según Busquets, la exposición es una muestra inédita que «rinde homenaje a uno de los grandes eventos culturales vividos en Mallorca a finales del siglo pasado: la actuación conjunta de la bailarina cubana, Alicia Alonso, y el genial bailarín ruso Rudolf Nuréyev».

Mitos

Pipkin recordó cómo el 31 de julio de 1990, el Pati de La Misericòrdia reunió por primera vez a Alonso y Nuréyev, dos gran mitos del ballet clásico, y reconoció que entonces «no tenía la conciencia de la magnitud de lo que estaba sucediendo esa noche», porque para él suponía un día más de trabajo.

El fotógrafo anunció que cederá al Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca todas las obras de la exposición, porque entiende como una «obligación» que la memoria esté custodiada por organismos que se dedican a ello.

Dos fotografías que conforman esta muestra.

Los bailarines unieron su talento para interpretar Poème de l’amour et de la mer, op. 19, de Ernest Chausson, con la coreografía de Alberto Méndez, durante el I Festival Internacional de Música y Danza de Palma. Estuvieron acompañados por la soprano Victoria de los Ángeles y ocho bailarines del Ballet Nacional de Cuba. Pipkin se encargó de documentar visualmente el evento y se publicaron algunas de las fotografías en todo el mundo. «Cuando se hizo este evento creo que no había una conciencia profunda sobre quiénes estaban aquí. Mallorca estaba tan llena de artistas y personalidades de todo el mundo y de todas las disciplinas que era continuo encontrarse con figuras de este nivel mundial. El hecho de fotografiarlos a ellos esa noche para mí fue una cosa más, no tenía la conciencia de qué estaba sucediendo esa noche en la magnitud en la que lo veo ahora», rememoró.

En el aniversario de la actuación y coincidiendo con el centenario del nacimiento de Alicia Alonso, la muestra permite disfrutar de una selección completa de aquel trabajo fotográfico y, al mismo tiempo, rememorar los inicios del edificio de La Misericòrdia como centro cultural de referencia del Consell.

Documental

La muestra consta de 35 fotografías en color y blanco y negro, además de paneles informativos con el poemario que inspiró esta acción. También recoge recortes de prensa de la época y la proyección del documental «Tres mitos para una noche del Museo Nacional de la Danza de Cuba».

La muestra se puede visitar de lunes a viernes, con un horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30; y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.