El homenaje de Maria del Mar Bonet a Lluís Serrahima

Maria del Mar Bonet ha reaccionado con dolor a la noticia de la muerte de Lluís Serrahima, considerado uno de los padres de la Nova Cançó catalana y creador del icónico Què volen aquesta gent?, que la mallorquina lleva décadas interpretando en escenarios de todo el mundo.

En una publicación en su perfil de Facebook, la cantante ha compartido una imagen en la que aparece junto al difunto en el día en el que se celebraba el medio siglo de Bonet encima de los escenarios, recordando que en ese mismo entorno entró a formar parte del grupo Els Setze Jutges, del cual Serrahima fue cofundador.

«El mundo de la canción para mí empezó contigo. Hemos estado juntos en muchos lugares, con los jutges, en recitales y también en casa con Remei Margarit y sus hijos donde cantábamos las canciones que acabábamos de hacer. Todos los jutges pasaban por allí, y tantos amigos. La música, las canciones, el país, su casa se parecía a los Països Catalans. En 1968 yo tuve la suerte de poner música y voz a un poema tuyo, Què volen aquesta gent?, Y de alguna manera este hecho nos ha mantenido todo este tiempo en contacto. La he cantado siempre con toda la fuerza e intensidad que he podido», escribe Bonet en su particular homenaje.