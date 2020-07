Sa Pobla impulsa los conciertos Km.0 como una alternativa a las verbenas

Las fiestas de Santa Margalida y Sant Jaume de sa Pobla tendrán este año una alternativa a las verbenas musicales. El Ajuntament ha organizado los conciertos Km.0 en los que participarán catorce grupos locales y cuyas actuaciones se podrán seguir este viernes y el sábado a través de Sa Pobla Ràdio y el canal de Youtube municipal.

Sr. Ooh serán los encargados de arrancar la sesión del viernes a partir de las 19.30 horas y le seguirá una versión de Libre, de Nino Bravo, nacida durante el confinamiento en sa Pobla. Minagran, Sin Destino, Monxos, Caspary y Xarxa serán los protagonistas de la velada.

El sábado los conciertos también comenzarán a las 19.30 horas y serán Moonlight Drivers los primeros en actuar, seguidos de Ineseta, Jadash, The Acoustic Outsiders, Cynnamon, After Suns y OR. Las actuaciones de todos los grupos se han grabado de forma profesional estos últimos días en el escenario del auditorio de Sa Congregació.

El regidor de Participació Ciutadana, Biel Payeras, explica que «estos conciertos se ofrecen con la voluntad de dar apoyo a los músicos locales a través de un formato que les permite acercar de nuevo la música al público. Evitar las aglomeraciones no es la única razón de ser de estos conciertos, también forman parte de la hoja de ruta acordada por el Ajuntament de sa Pobla, a través del documento Resiliència para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia». De hecho, «en uno de los puntos acordados figura la apuesta por las contrataciones de grupos, equipos dinamizadores y empresas culturales de proximidad. Resulta vital tener en cuenta a los actores locales e insulares a la hora de plantear propuestas desde la administración municipal», concluye Payeras.

Alternativa de ocio

De la misma opinión es la regidora de Festes, Magdalena de la Fuente, que incide en el hecho de que «los conciertos Km.0 son una apuesta por la economía circular, a la vez que pretende dar una alternativa de cultura y de ocio a los ciudadanos».