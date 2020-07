El ‘Cinema a la fresca’ se traslada y se adapta a la nueva normalidad

El tradicional cine al aire libre en Palma se celebrará este año en Ses Voltes, con un cambio de ubicación provisional motivado por su adecuación a la nueva normalidad, el control de aforos establecido y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social frente a la COVID-19.

Según ha informado el Ajuntament de Palma, la programación comenzará el próximo 4 de agosto, una vez finalizado el Atlántida Film Fest, y se extenderá hasta el 13 de septiembre con tres películas semanales los martes, miércoles y sábados.

Se proyectarán un total de 18 películas en este espacio emblemático de Palma, a las que se suman 10 filmes infantiles, que ya han empezado a realizarse en diferentes barrios vulnerables de la capital balear en coordinación con el área de Bienestar Social. Por lo tanto, se suman un total de 28 proyecciones a lo largo del verano.

Los títulos que se proyectarán en Ses Voltes se presentarán pronto y contendrán una programación variada y adaptada para todos los públicos. En cuanto a las películas de temática infantil y familiar que ya han empezado a algunos barrios, todas serán en lengua catalana.

La programación de películas en barrios dentro del Plan de Infancia cuenta con filmes como Ballarina, Beyond Beyond, Inside Out o El petit príncep.

Cort ha recordado que los aforos serán limitados y que por eso se recomienda al público asistir a las proyecciones con suficiente tiempo de antelación, donde será obligatorio el uso de mascarilla y mantener las distancias de seguridad.

Además, debido a las circunstancias actuales y de las restricciones sanitarias, se pide a los espectadores que sigan en todo momento las indicaciones de la organización.