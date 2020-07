Alessandro Expósito: «Mi sueño es juntar a Los Bravos con Quentin Tarantino»

Una base rítmica de batería de cuatro por cuatro que invita a moverse al compás acompañada de unas sensuales frases de bajo. Acto seguido, una guitarra eléctrica entra contestando al bajo para dar paso a un teclado sintetizado de tal forma que recuerda a The Doors. Algo de viento metálico y, finalmente, la voz de Mike Kennedy: Black is Black. Hablamos, cómo no, de Los Bravos, la mítica banda formada en Mallorca que vive un resurgir tras ser incluída en la última cinta de Quentin Trantino, Érase una vez en... Hollywood. Ahora, el productor Alessandro Expósito trabaja en un documental sobre el grupo titulado Thank you, Tarantino que ya espera el visto bueno de Netflix.

«Todo empezó con un artículo que leí en Ultima Hora sobre ellos», cuenta Expósito quien decidió hablar con Miguel Vicens y Pablo Sanllehí, miembros de la banda, y se mostraron encantados. Se inició así una carrera de un solo día en la que se contactó con Thomas Kiesbuy de Maxfactory y con Sven Ibald de MedienKontor para, finalmente, llegar hasta Netflix. Actualmente, el proyecto está a la espera de la luz verde de Netflix, quien está realizando un estudio de mercado para determinar la viabilidad del documental, pero Expósito tiene claro «saldrá adelante».

Grandes planes

Los planes son grandes: «Queremos hacer un roadtrip explicando la historia del grupo y acompañándoles a sitios donde les ha pasado de todo»: Desde la leyenda sobre si quien grabó las canciones en el estudio de Inglaterra junto a Mike Kennedy fue Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin, o el concierto en Estambul en el que debido a una dudosa mezcla de sustancias el cantante no pudo acabar la primera frase de Black is Black y ante la presión de todos Vicens acabó entonando lo primero que le vino a la cabeza: Na Catalina de Plaça, provocando la locura del público y que tuvieran que salir escoltados. Y como eso, muchas historias más. «Parece un guion de Hollywood», asegura Expósito, y precisamente allí han sonado recientemente gracias al cineasta Tarantino quien los escogió para aparecer en el tráiler de Érase una vez en... Hollywood intercalando escenas de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio al ritmo de Bring a Little Loving. De ahí el título: Thank You, Tarantino. «El gran sueño es juntar al grupo con Tarantino» relata Expósito quien explica que «él dio una entrevista sobre ellos y dijo que le encantaban y creemos que es muy posible que pueda hacerse. ¿Por qué no?», apunta el productor.

Ahora queda esperar a que Netflix dé el visto bueno, pero si no fuera así este productor con diez años de experiencia en la televisión alemana guarda varios ases en la manga porque tiene claro que la película se va a realizar, con más o menos presupuesto, pero con las mismas ganas porque, como narra el propio Expósito, «a veces haces productos con los que no te sientes identificado, pero esto sí. Me encanta la historia del grupo, me encanta la música y esto es algo que me sale del corazón».