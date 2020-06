Cine y series LGTBI que dan visibilidad al colectivo para la Semana del Orgullo

Madrugada del 28 de junio, 1969. El famoso pub Stonewall Inn de Nueva York, en el barrio de Greenwich Village, se convirtió de manera espontánea en el escenario de manifestaciones violentas de gays, lesbianas, transexuales y simpatizantes en protesta contra las abusivas y reiterativas redadas policiales. Más de un agente se llevó un ‘taconazo’. Allí empezó la liberación gay, que desembocó desde entonces en el Día del Orgullo LGTB.

Esta semana, con motivo de la celebración de la Semana del Orgullo, y a pesar de la pandemia del coronavirus, desde Ultima Hora recomendamos una serie de películas y series de televisión que dan visibilidad al colectivo, tan solo una pequeña lista de las muchas opciones que existen y que, en su mayoría, se pueden ver en plataformas de streaming.

‘Pose’. Serie que se desarrolla en 1987 y analiza la yuxtaposición de varios segmentos de la vida y la sociedad en Nueva York: el auge del universo de lujo de la era Trump, la escena social y literaria del centro y el mundo de la cultura. HBO y Netflix cuentan con ella.

El descubrimiento de la sexualidad, los años de infancia e instituto, el despertar tardío, homosexualidad y religión, la negación, la cuestión racial o la transexualidad. Existen muchas realidades. Hay películas han marcado un antes y después en el devenir del colectivo, la pantalla grande (y también la pequeña) da visibilidad, normaliza y conciencia.

‘Una mujer fantástica’. Marina (Daniela Vega), una joven camarera aspirante a cantante, y Orlando (Francisco Reyes) planean un futuro juntos. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa aberración. Está en Filmin.

También se han alzado con premios tan importantes como el Oscar: hace apenas cuatro años Moonlight se alzaba como mejor película –arrebatándole ese título a la favorita de aquel año, La La Land–; Philadelphia, contextualizada en los años más duros del Sida en Estados Unidos, marcó un hito en los 90 con Tom Hanks como protagonista, y no podemos olvidar el cine de Almodóvar, con títulos como La ley del deseo, Todo sobre mi madre o Dolor y gloria, por citas algunos ejemplos.

‘La vida de Adele’. La película gira en torno a Adèle (Exarchopoulos), una adolescente francesa que descubre el deseo y la libertad cuando una aspirante a pintora de pelo azul (Seydoux) entra en su vida. Muy polémica en su estreno, se puede ver en Filmin.

Ficción

La temática LGTBI también ha calado en las series. Ficciones como Queer as folk o The L Word, en los 2000, abrieron la ventana a muchas otras que llegaron después, ya en la ‘generación millennial’, como Please like me, Alex Strangelove, Pose, Por 13 razones, Girls, Looking o, en el caso de España, Élite o La casa de papel, que incluyen personajes LGTBI en sus tramas.

‘Please Like Me’. La serie comienza con Josh dándose cuenta que es gay cuando su novia Claire decide terminar la relación que ambos mantienen, mientras Geoffrey, un colega de trabajo de su amigo Tom, coquetea abiertamente con él. Disponible en Netflix.