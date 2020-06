El dibujante Iván Mata recopila sus 20 años de caricaturas en un nuevo libro

El autor e ilustrador vasco Iván Mata, afincado desde hace un tiempo en Sineu, empezó muy joven en el mundo de la caricatura de prensa, un ámbito que, según la critica, está considerado un «arte menor». Ahora ha decidido recopilar sus creaciones más representativas en un libro, Karikaturak (caricaturas en vasco) y que él mismo autoedita bajo el sello Ediciones Za-Pato. El libro estará disponible aproximadamente en una semana en Casa del Libro, aunque el autor señala que también lo quiere distribuir en otras librerías de la Isla.

«Llevo casi 20 años trabajando en este campo y, al final, tenía el capricho de hacer una retrospectiva de todas mis obras, reuniéndolas en un libro bien impreso. Hace tiempo que tenía esta idea en mente, pero con el parón de estos meses debido a la crisis del coronavirus decidí ponerme a ello, pues tenía más tiempo», apunta Mata, cuyas obras se han publicado en periódicos como ABC, Diari de Tarragona, Diario Vasco o El Correo de Bilbao.

«En el volumen hay una mezcla de obras, pues hay caricaturas que tienen un valor sentimental-profesional y otras que simplemente he querido incluir porque me produjeron un gran placer al dibujarlas», detalla.

Uno de los trabajos más conocidos de Mata, y que también se incluye en el libro, es la ilustración que fue portada del ABC en un hito histórico como fue el asesinato del terrorista Bin Laden por parte del gobierno estadounidense, en mayo de 2011. «Estaba nadando en una piscina, en Donosti, y me llamaron para ver si podría hacer una caricatura de Bin Laden. Luego, cuando estaba comiendo en casa de mis padres, me encargaron finalmente el dibujo. Solamente disponía de tres horas. Creo que la prisa y el estrés me ayudó a crearla. Pensaba que la incluirían en el interior del periódico, pero al día siguiente me llamó mi tío de que estaban hablando de ella en las noticias de televisión», cuenta.

Personajes

Además de Bin Laden, en el volumen aparecen retratados personajes tan dispares como los políticos Boris Johnson, Mariano Rajoy, Junqueras e Isabel Díaz Ayuso; el artista Diego Velázquez; los cineastas Woody Allen y Pedro Almodóvar; la Duquesa de Alba; los músicos Rosendo, El Drogas y Amy Winehouse o escritores como Neruda, Stephen King y Camilo José Cela, entre otros.

«Una de las que más aprecio tengo por su nivel técnico es la de Velázquez, que aparece en la portada, pues considero que es donde he llegado al estilo que más me gusta y a la mejor versión de mí mismo», reconoce. A su vez, Mata apunta que al principio del libro se encuentra un retrato que hizo de su padre, a quien le dedica el volumen.

«Regalo»

Asimismo, «el caramelo y mayor regalo ha sido dibujar a la duquesa de Alba, un personaje que tenía muy estudiado, pues siempre me ha llamado la atención como profesional», admite.

Otros dos muy importantes para Mata son los retratos de El Drogas, de Barricada, y el de Rosendo, «dos músicos que me caen muy bien y que han marcado mi vida, a los que sigo escuchando desde que era un chaval». De hecho, cuenta que los dibujó por placer y para regalárselo a los propios artistas. «Se las envié al mánager, pues quería agradecerles de alguna manera el hecho de que, para mí, son como una banda sonora de muchos momentos de mi vida».

Ivan Mata, que actualmente ha empezado a trabajar para un periódico suizo, tiene en marcha varios proyectos y próximamente publicará, como autor e ilustrador, el cuento El cambio, sobre el cambio climático con el sello Alberdania y la editorial italiana Pulci Volanti editará su libro Tal como eres.