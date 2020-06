Miguel Ángel Bordoy, en el Quarantine Film Challenge de California

Miguel Ángel Bordoy, un joven mallorquín que cursa estudios de Producción Audiovisual en la academia EDIB de Palma, será uno de los finalistas del festival de cortometrajes Quarentine Film Challenge, organizado por el Film Consortium San Diego, en California, por su cinta Buenanueva. Este certamen de ámbito internacional, que gira en torno a la temática del Covid-19, reclutó cerca de un millar de obras, pero tan solo 10 han sido seleccionadas como finalistas para optar al galardón.

Pese a su escaso bagaje en el campo audiovisual, Miguel Ángel Bordoy ha conseguido colarse entre los elegidos con su primera obra como director. «Buenanueva me ha brindado grandes dosis de aprendizaje en todos los sentidos en la producción de ficción audiovisual», afirma el joven realizador. A quien la posibilidad de participar en el certamen californiano le llegó «a raíz de un proyecto para un festival nacional, el Cuarentena Film Festival de Madrid».

Requisito

Este festival planteó a sus concursantes la realización de cortometrajes con un requisito muy claro, la obra debía hablar sobre la cuarentena. «Al presentarlo y ver que había sido seleccionado entre más de 950 cortometrajes, pensé que tal vez pudiera tener cabida en otros festivales de carácter nacional e internacional», cuenta Bordoy.

Hasta el momento, la trayectoria de Buenanueva está sido «infinitamente gratificante». Además de los mencionados certámenes, «ha pasado por el FECON4 (Festival de cine en 4 paredes) de Colombia, y obtuvo una mención honorífica en el Berlín Flash Film Festival el pasado 3 de junio. También figura entre los finalistas del The Lift-Off Sessions, un festival de cine independiente de Londres».

Historias

Bordoy asegura estar «lleno de historias». «Cuando has leído mucho y has visto mucho cine» se desarrolla cierta predisposición para idear historias y mostrárselas al mundo. «Siempre se me ha dado bien contar esas ideas que llevo dentro, y el medio audiovisual es la manera más fiel para transmitirlas». Centrados en el rodaje, Bordoy asegura que hacerlo en cuarentena «fue algo inédito, ya que aunque durante el proceso de producción y post producción tuve grandes limitaciones, ya fueran técnicas o humanas, aprendí mucho de este rodaje». Al que llegó con las ideas claras, «dicen que cuando se tiene una buena historia que contar, con un mensaje claro que transmitir, normalmente ya se tiene el cincuenta por ciento hecho, y creo que ese ha sido un poco el secreto de Buenanueva», que aspira ahora a este premio.

En cuanto a su sinopsis, Buenanueva narra la angustiosa situación de una joven cuya madre está internada en una residencia afectada por un brote de coronavirus. El corto es «un homenaje a todas las personas que han pasado por una situación similar a la de la protagonista. Mucha gente se ha ido sola, sin poder despedirse de sus seres queridos. Con esta obra quería brindarles la visibilidad que merecen, puede que el corto no cuente con medios o interpretaciones brillantes, pero transmite la angustia y la tristeza por la que miles de personas han pasado».

‘Streaming’

El pasado domingo se realizó una World Premiere, en la que se proyectaron vía streaming los 10 cortometrajes finalistas, seguidos de un coloquio con preguntas y respuestas a sus creadores. Y durante esta semana el público ha podido votar a sus títulos favoritos mediante likes y comentarios en la página de Facebook del Film Consortium San Diego.

No será hasta el próximo lunes 15 de este mes que el festival californiano dé a conocer el ganador de este certamen, que se llevará «una tarjeta regalo para la compra de equipo técnico audiovisual, y la proyección de su corto en el festival presencial de California, durante la próxima edición de la San Diego Film Week». Además, la cadena KPBS incluirá los cortos finalistas en su programación.