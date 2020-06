El Atlàntida Film Fest ofrece un ‘tast’ de una edición «rediseñada» por el virus

El Atlàntida Film Fest, el mayor festival de cine online de Europa y que organiza la plataforma de streaming Filmin, no se frena por el coronavirus y celebrará su décima edición en Palma entre los días 27 de julio y 2 de agosto en diferentes escenarios de la ciudad, un mes más tarde de lo habitual debido a la actual crisis sanitaria. En su vertiente online, la programación se podrá ver durante todo un mes, hasta el 27 de agosto. El festival, que está dirigido por el mallorquín Jaume Ripoll, continuará centrándose en Europa como eje vertebrador de su programación, de la que ayer ofrecieron un avance.

En primer lugar, Filmin adelantó seis de las películas del programa, todas ellas estreno en España o Baleares. La primera es Last and First Men, de Jóhann Johánsson, la película póstuma del compositor islandés y su debut en la dirección. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín y cuenta con Tilda Swinton en la narración. Le siguen los filmes Moffie, de Oliver Hermanus, presentada en Venecia, calificada como una obra maestra por Variety y la nueva película los oscarizados productores de Ida y Kolya; This is not a movie, de Yung Chang, documental que sigue los pasos del legendario periodista británico Robert Fisk, uno de los principales cronistas de los conflictos globales en los últimos 40 años; Photographer of war, de Boris Bertram, retrato del fotógrafo de guerra Jan Grarup; El buzo, dirigida por el austriaco Günter Schweiger, con Álex Brendemühl y rodada en Ibiza, y El sitio de Otto, el debut en la dirección del actor Oriol Puig y protagonizada por jóvenes talentos como Iñaki Mur, Joana Vilapuig y Nora Navas.

Además, el festival ofrecerá también una retrospectiva completa de Aleksey Balabánov, uno de los nombres de referencia del cine ruso. En total, se podrán ver los 13 largometrajes que configuran su filmografía.

La música siempre es otra de las grandes protagonista del Atlàntida Film Fest, y ya se han confirmados dos nombres de su programación de conciertos, que se ha «redefinido» para ajustarse a la ‘nueva normalidad’. Se trata de María José Llergo –será su primer recital en las Islas–, y Pavvla, cantante y compositora catalana que presentará en primicia sus nuevos temas.

Cartel

El diseño del cartel es otro de los puntos fuertes del Atlàntida. Así, Sergio Caballero es el responsable de la imagen de esta 10 edición, tomando el relevo a nombres como Nauzet Mayor, Ana Cabello, Albert Pinya y Miquel Barceló, autores de los carteles de ediciones. Caballero es un artista multidisciplinar. Es conocido por su trabajo como codirector y responsable de la imagen del festival Sónar de Barcelona.

Por tercer año consecutivo, el Atlàntida apuesta por los jóvenes talentos a través de Mallorca Talents Lab, un espacio que permitirá a siete guionistas desarrollar sus proyectos de largometraje bajo la mirada de expertos del sector. Este encuentro tendrá lugar entre el 27 y el 31 de julio. Los proyectos finalistas son: El camino de ida, de Miguel Alcalde; Nina (en mi principio está el final), de Andrea Jaurriet; El querer, de Miguel Machetti; Costumbre, de Laura Blanco; Perseidas, de Ignacio Lasierra; Inmersión, de Oleguer Homs, y La mejor de tus muertes, de Jorge Vañó.

En la edición del año pasado, el Atlàntida Film Fest alcanzó los 150.000 espectadores en todas sus vertientes, cifra récord en la historia del festival.