El dúo mallorquín Señorita Tristeza dedica un tema a los sanitarios

En pleno confinamiento, Borja Olabarría, guitarrista y compositor de Señorita Tristeza, se encontraba componiendo canciones para su nuevo disco cuando le atravesó una idea. Más bien fue una necesidad. «Quería hacer algo más que quedarme en casa y aplaudir a las 20.00». Con ese espíritu nacía Gracias por estar ahí, un tema dedicado a la gente que se la juega a diario para mantener a la sociedad a flote.

«Gracias por estar ahí es fruto de mi admiración por los que se están jugando su salud cuidando a los enfermos de coronavirus. Tanto al personal sanitario como a los cuerpos de seguridad del estado, y la gente que distribuye productos de primera necesidad», explica Olabarría.

Debido a la política de confinamiento, no pudo reunirse con la vocalista del grupo, no obstante «le envié la canción para que grabara la voz, y luego se lo enviamos todo a Toni Oliver para que lo produjera». Pero no acabó ahí el trabajo. Borja quiso incorporar al tema un último detalle, «propuse a niños de diferentes edades que hicieran dibujos transmitiendo su agradecimiento y montamos un vídeo». Dicho vídeo ya puede verse en youtube.

Ahora solo queda esperar el final del confinamiento para escuchar Gracias por estar ahí en directo.

En ese sentido, Olabarría espera que «poco a poco regrese la normalidad y podamos volver pronto a los escenarios. Creo que la música saldrá reforzada tras el periodo de confinamiento, porque la gente ha podido dedicar más tiempo del habitual a escuchar música, descubrir nuevos grupos y emocionarse con discos que hacía años que no escuchaba».

En cuanto a Señorita Tristeza, no se dejen llevar por su nombre, sus canciones ni se precipitan por la melancolía ni son fuente de desesperanza. Al contrario. Los mallorquines son una banda de pop luminoso y expansivo nacida en 2008, integrada por la cantante Lara de la Iglesia y Olabarría, y cuentan con dos discos en su haber: Hoy es viernes!! (2011) y El sol de madrugada (2016).