La postal del confinamiento

Se acercaba Semana Santa y, en medio del confinamiento, la agencia de publicidad con sede en Barcelona Usted decidió hacer algo al respeto al ver que no habría vacaciones: Postales desde casa. «Algunos de nosotros teníamos billetes para viajar desde hacía tiempo y no podríamos hacerlo. Así que se nos ocurrió canalizar el tedio y la creatividad hacia una misma dirección, creando un proyecto en el que no sólo nosotros pudiéramos divertirnos, sino también todos nuestros amigos, conocidos y el resto de la comunidad creativa», explica Marc Torrell, cofundador de Usted.

Entre el más del centenar de propuestas recibidas se encuentran las de algunos mallorquines, como Toni Bauzà -cofundador del festival de diseño a Setfonts, de Palma–, los diseñadores gráficos Joan Adrover y Pedro Rollán o la cineasta Antonina Obrador.

La postal de Toni Bauzà retrata «el ambiente doméstico en el que he trabajado estos días de confinamiento» y es un «dibujo sencillo de líneas». En el caso de Joan Adrover, que también trabaja en un estudio de la Ciudad Condal –Lo Siento– subraya «el hecho de llevar algo tan analógico y de toda la vida como son las postales a un portal digital que es lo que la gente está consumiendo más ahora mismo», destaca.

«Mi aportación es una ilustración con un tono de humor de un gato de la suerte, pero que tiene el hombro dislocado porque todo el mundo le pregunta sobre el futuro de esta crisis», añade Adrover, quien afirma que su propuesta ha tenido tan buena acogida en redes que ha puesto a la venta en su perfil de Instagram (@joan.adrover) una edición limitada de serigrafías, que ya están en imprenta.

Por su parte, Pedro Rollán –argentino, pero que está pasando el confinamiento en casa de su pareja, en Santanyí– reflexiona sobre «esa dualidad de encontrarnos tan cerca pero tan lejos a la vez. La libertad, representada con el horizonte infinito, cortada por las rejas, haciendo alusión al encierro en el que nos encontramos». Finalmente, la cineasta Antonina Obrador fotografía un trozo de mesa del comedor que se ha convertido «en el centro neurálgico de mi mundo». «Es una mesa de matances, que forma parte de mi infancia, donde ahora cocinamos, comemos, nos reímos y donde trabajo», apunta.