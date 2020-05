‘Desescalada’ editorial mallorquina

Con la llegada de la esperada desescalada y la apertura de las librerías, mañana lunes, el sector editorial se enfrenta a una situación insólita de ‘nuevas’ novedades, con títulos que no pudieron presentarse debidamente u otros que se quedaron en imprenta. Ahora, casi dos meses después del decreto del estado de alarma, los sellos trabajan para intentar «espaciar» los lanzamientos.

Entre ellos se encuentran las obras del Premi Ciutat de Palma de Poesia y Novel·la, Tània i els vius (Adia), de Joan Pons Bover, y Estimar Nick Kamen (El Cep i la Nansa), de Raquel Casas, respectivamente. En el primer caso, lo edita el sello Adia Edicions y está previsto que salga este mes. En este sentido, Pau Vadell avanza que mañana saldrán a la venta los esperados Novenaris, de Remo Fasani (traducción de Antoni Clapés) y también está a punto de salir la obra de teatro La marató/ Els altres/ que vé el llop, de Salvador Oliva.

Respecto al de Raquel Casas, el editor Francesc Mestres detalla que «el libro está ya en los almacenes del distribuidor, pero durante estas semanas debería llegar a las librerías». Otra pieza galardonada, el Premi Mallorca de Poesia, Nosaltres, qui (LaBreu Edicions) de Mireia Calafell, estará en librerías la próxima semana.

Por su parte, Maria Muntaner de Lleonard Muntaner, explica que «teníamos dos títulos potentes para este Sant Jordi: Política de poder, de Margaret Atwood con traducción de Núria Busquet Molist, y El triomf de Joan March, de Antoni Marimon Riutort». Además, hay otros que quedaron parados en imprenta, como el ensayo de Rosa Planas L’espectacle de la mort a la Mallorca del segle XIX; un poemario de Carles Rebassa y otro ensayo de Stefan Zweig. «Estos dos últimos los dejaremos para septiembre, pues no podemos sacar todos de golpe», añade Muntaner, que avanza que «estamos ultimando el catálogo para nuestro 25 aniversario».

Gracià Sánchez, de El Gall Editor, cuenta que en imprenta quedaron tres títulos: Com l’estel que no hi és, de Berta Giraut Junoy; La pell recorda, de Joan Manuel Homar, y Mentre mastegues la matèria, de Elm Puig Mir (Premi Pollença de Poesia 2019), que «haremos llegar a distribución para que puedan llegar a librerías lo antes posible». Lo mismo sucede con Quid Pro Quo y sus títulos de narrativa Espia de mi, de Sam Shepard; Formigó, de Thomas Bernhard y Mercier i Camier, de Samuel Beckett.

Ifeelbook también irá «sacando los proyectos poco a poco», según Miquel Horrach. Así, en los próximos meses lanzarán media docena de títulos infantiles y un ensayo de Chema Font, Les nostres llegendes de dones. El sello Ensiola tiene listo para imprimir Quadern d’Ifitry, de Guillem Frontera, que incluye obras de los artistas Luis Maraver, Julio León y Miquel Planas.

Dolmen Editorial prepara para este muchas novedades, entre las que figuran Wild´s End: Primera luz, de Dan Abnett y I.N.J. Culbard, y Merlín, de Sfar, Morvan y Munuera. Además, recuperarán otros que habían visto la luz poco antes del inicio del confinamiento, como Flash Gordon. El hombre sin planeta, de Dan Barry y Taxus Integral, «cuya primera edición se agotó en semanas», según Vicente García.

Disset Edició tenía que poner a la venta el pasado mes de abril el cuento ilustrado Perfecta, de Canizales, «pero con esta crisis finalmente saldrá entre julio y octubre», afirma Sebastià Marí, responsable del sello.

Saïm Edicions recuerda a Maria Antònia Salvà en el 150 aniversario de su nacimiento y prepara Poema de l’Allapassa, «un canto al paraíso poético de Salvà, pero también el retrato de un espacio físico y metafísico que pervive alrededor de las ruinas del que un tiempo fue Mallorca», en palabras del editor Tolo Albertí.

Premio

Guillem Rosselló, autor y responsable de Edicions Balèria, declara que «como autor no pude presentar Cuba!, la novela que ganó el Premi de Poesia Joan Perucho ‘Vila d’Ascó’ 2019”. A su vez, como editor, tiene pendiente publicar las dos obras galardonadas con los Premis Vila de Porreres 2019.

Tomeu Canyelles, de Nova Editorial Moll, señala que «teníamos previsto presentar a finales de abril la nueva edición de Corbs afamegats, de Gabriel Tomàs, pero no lo hemos podido enviar a imprenta, lo presentaremos en junio en Andratx». Otro título afectado por el coronavirus es la recuperación de La dida, la adaptación teatral de Maria-Antònia Oliver del texto de Salvador Galmés.

A su vez, autores de la Isla también han sufrido esta crisis y la publicación de sus obras se ha visto alterada. Es el caso de la reedición especial de Putes i consentits (Lapislàtzuli Editorial), de Antonina Canyelles, o Coppelius, el creador d’autòmats (Edicions Bromera), de Rosa Maria Colom, que se alzó con el Premi Ciutat d’Alzira. Canizales, que también ganó este galardón con el álbum ilustrado Monstruo verde, tiene pendiente su edición en estos meses. La traducción de La cosina gran (La prima mayor) de Laura Gost también tenía que publicarse esta semana pero finalmente verá la luz a principios de junio de la mano de Temas de Hoy (Planeta). La traducción al castellano de Ariel i els cossos -Ariel y los cuerpos-, de Sebastià Portell, fue el último libro que publicó la Editorial Dos Bigotes justo antes de la llegada de la pandemia, aunque se cancelaron y aplazaron actos promocionales.