El artista Soma elabora una «crónica de nuestro mundo» en confinamiento

Un rollo de papel higiénico kilométrico, niños encerrados en las cuatro paredes de sus casas o tanques intentando matar al virus. Estas son algunas ideas que el artista valenciano (y mallorquín de adopción) Marc Peris, conocido como Soma, plasma estos días en una suerte de crónica del coronavirus, ahora que ha debido cambiar las obras exteriores por el trabajo de estudio.

«Me vi paralizado en la actividad de murales, pero he podido centrarme en las ilustraciones», explica al tiempo que detalla que «la calle es muy importante para la vida de las personas» aunque se muestra muy consciente de que «por condiciones sanitarias se tiene que limitar». No obstante, critica el hecho de que «se prima el tema laboral para que las empresas no pierdan beneficios y se ha limitado cualquier relación exterior entre las personas».

Reflexiones

Soma tenía claro que «quería elaborar una crónica del mundo en el que vivimos y el coronavirus me lo ha facilitado». Para él, «es interesante recoger el momento e incorporar textos como un cómic junto a reflexiones personales». Sus impresiones saltan a la vista en los mensajes directos de su trabajo, como las ventanas cada vez más pequeñas a través de las cuales vemos el mundo. «Si vivíamos pendientes del móvil ahora se ha exagerado más; todo lo que nos llega, cualquier relación de gente que queremos se hace a través de una pantalla con lo que culminamos algo que hace años que llevamos haciendo: filtrar la realidad por la pantalla».

Dos niños con las cabezas en forma de casas en las que están encerrados.

Niños

Los niños protagonizan algunas creaciones, como una en la que aparecen con cabezas en forma de casa, porque «son los que han tenido un confinamiento más restrictivo, lo que responde a un modelo de sociedad que excluye a la infancia de la vida pública y la toma de decisiones». Por ello, cree muy significativo que «sea mejor tener un perro que tener un hijo». A pesar de todo afirma que «he intento ser optimista».

«Creo que hay mucha gente que hace un replanteamiento de su vida, principalmente en la forma de tratar al planeta ahora que «se ha comprobado cómo estamos destruyéndolo nos hará ver que podemos vivir de otra manera», aclara.

Con la desescalada y llamada a nueva normalidad a la vuelta de la esquina, es probable que podamos ver a Soma haciendo murales tras esa misma esquina, en plena calle, plasmando en las paredes las reflexiones que ahora se limitan a Instagram, pero que estén donde estén, invitan a pensar.