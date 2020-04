La canción de George Harrison y Joan Mascaró, en la lucha contra el virus

La Fundación Material World, creada por el músico George Harrison en 1971, donará un euro, hasta llegar a 100.000 dólares, a favor de la lucha contra la COVID-19, por cada vez que una versión de la canción The Inner Light se comparta en las redes sociales con el hashtag #innerlight2020. Se trata de la pieza que el mallorquín Joan Mascaró (Santa Margalida, 1897 – Comberton, Reino Unido, 1987) propuso musicar a la estrella de The Beatles. La fundación ya ha donado medio millón de dólares a MusiCares COVID-19 Relief Fund, Save the Children y Médecins Sans Frontières, que están aportando ayuda durante la pandemia.

Dhani, hijo de George Harrison, promueve la iniciativa con un vídeo en Youtube donde muestra su versión de The Inner Light, originalmente grabada en 1968, en la cara B del single Lady Madonna de los Beatles, y que consiguió una buena acogida de la crítica.

El profesor Joan Mascaró, que tradujo el poema épico Bhagavad Gita, el libro sagrado Upanishad y publicó Lamps of Fire (1958), donde compilaba una serie de textos de la tradición oriental y occidental, entre los que figuraba el fragmento que originó la canción The Inner Light, se le considera en buena parte el causante del giro que The Beatles dieron hacia el orientalismo y la meditación.

Joan Mascaró, en una imagen junto a su hijo.

En este sentido, el escritor Sebastià Alzamora recoge ese episodio en la parte final de la novela Reis del món (Proa, 2020). El musicólogo Francesc Vicens trata la anécdota en el libro George Harrison. The Inner Light, una vida espiritual, publicado en Milenio (2017).

Mascaró simpatizó con Harrison al coincidir, junto a John Lennon, en un plató de televisión, en 1967. El mallorquín mandaría un ejemplar de Lamps of Fire a George Harrison, proponiéndole musicar un fragmento de un capítulo del Tao Te Ching, que había traducido al inglés del chino clásico.

El 25 de enero de 1968, George Harrison envió a Surrey una letra a Joan Mascaró, donde calificaba la canción The Inner Light como «nuestra canción», le explicaba que la acababa de grabar y que estaba seguro de que le gustaría. Además, el artista anunciaba que le enviaría una copia del disco.