Fallece Toni Tugores, vocalista de Los Telstars y Voltors

El pasado domingo falleció Toni Tugores, quien fue el vocalista de Los Telstars y Voltors, según informó este sábado dbalears.cat. Tugores también fue piloto de las compañías Spantax y Air Europa, así como locutor en Radio Marratxí.

Toni Tugores era conocido como miembro de Los Telstars, grupo de música pop fundado en 1964 por Sebastià Plajà (guitarra), Joan Oliver (guitarra) y Pep Mateu (batería). En 1968, el grupo es reestructurado después de la salida de Plajà y la incorporación del vocalista Toni Tugores (ex Voltors). A principios de los años setenta fichó a dos ex-Z-66: Pep Noguera (teclado) y Leo González (bajo).

El legado discográfico de Los Telstars abarca un total de siete LP y dos singles publicados entre 1965 y 1970 por los sellos Zafiro, Belter y Philips.

Los Telstars fue uno de los primeros grupos mallorquines en introducir influencias de grupos como Beach Boys o los Beatles. También protagonizaron muchísimas noches de gloria en escenarios hoy mitificados, como el Sgt. Peppers o Zhivago.

Precisamente sobre el conjunto de Liverpool, Tugores explicaba a Bartomeu Canyelles: «Recuerdo que la primera vez que los escuché fue un mediodía, en un pequeño bar que había en una travesía de Jaume III. Allí pusieron el disco It’s been a hard day’s night (1964) como gran novedad llegada directamente desde Inglaterra, porque aún no se había editado en España. Para algo como aquello, en aquel tiempo, no había palabras. Desde entonces, la influencia de los Beatles fue total». Sobre Elvis Presley contaba: «Elvis era como una patada en los morros. Hacía todo lo que estaba prohibido y, además, representaba exactamente lo contrario de la música española de aquel tiempo. Por eso no extrañan que ni hablaban de él en la prensa ni lo pusieran por la radio».