Lo que leen los escritores de Mallorca

Durante más de dos décadas, un centenar de escritores y escritoras de la Isla eran citados por Ultima Hora para celebrar su día, el Dia del Llibre. El Castell de Bellver, el recinto de Ses Voltes, la Seu, el Auditòrium, en la Estació Intermodal o, el año pasado, en las terrazas del Museu Es Baluard.

Este 2020, queríamos brindar con ellos en la antigua prisión de Palma, así estaba previsto, pero no ha podido ser. Este año, la fiesta de Sant Jordi será atípica para todos y marcada por la crisis del coronavirus, que ha obligado a la población a estar confinada en su casa. Pese a ello, este periódico continúa al lado de los autores y autoras de Mallorca, que esta vez nos deleitan con recomendaciones para leer en estos días de fiesta y cuarentena. La mayoría de las firmas invitadas a participar en este reportaje se han decantado por la novela, pero también hay espacio para la poesía, las memorias y las biografías. Entre los autores escogidos, encontramos muchísima variedad, con escritores y escritoras locales, nacionales y extranjeros, con obras del siglo XX y otras de rabiosa actualidad literaria, un bon variat. Y aunque el día de hoy es algo extraño, no tenemos que dejar de leer, de comprar libros, de estar del lado de los autores y autoras, de las librerías y los imprescindibles prescriptores que son los libreros y libreras, y también de los editores, porque sin ellos nada de esto sería posible.

Nunca olvidaremos este Sant Jordi. Lo viviremos desde nuestros hogares, a través de las pantallas y de Internet, y menos mal. La jornada del Dia del Llibre, además, se ha aplazado sine die. Lo festejaremos un vez haya terminado la crisis del coronavirus, o que al menos nos de una tregua. Hasta entonces, salut i bon Sant Jordi, lectores.

Pere Antoni Pons: Els fundadors de Raül Garrigasait

«No es un ensayo espeso, convierte un hecho histórico en algo lleno de vida contándolo como si fuera una novela de egos, problemas de dinero, gente que quiere matar a otra durante la dictadura». Es la elección de Pons.

Carme Riera: La forastera de Olga Merino

La multipremiada escritora y académica de la RAE asegura que lo último de la autora catalana «se lee con gran interés porque es el libro de una aventura en la que no están exentos ciertos espíritus».

Miquel Segura: Tal vez, un día de Jaume Segura Socías

«Toca los temas que a mí siempre me han gustado. Creo que es una novela importante como padre y escritor, porque cuando un libro no me gusta me cuesta mucho decir que sí me ha gustado», explica Segura.

Antònia Vicens: Ciutat de Mal de Jaume C. Pons Alorda

La Premio Nacional de Poesía elige esta novela «catastrófica que se avanza al mundo de los fantasmas y los monstruos que roen una ciudad sin control».

Guillem Frontera: La confiança... de R.W. Emerson

El reconocido autor destaca este volumen que «supura cultura empezando por la portada» y que incluye «dos ensayos extraordinariamente interesantes».

Agustín Fdez-Mallo: Heridas abiertas de Begoña Mendéz

El escritor se ha decantado por la obra de Ménez porque «hace un repaso a lo largo del a historia y es muy interesante ver cómo aflora la mujer y su cuerpo como espacio político, de lucha».

Miquel Àngel Llauger: Eugeni Oneguin de Aleksandr Puixkin

«La gran novela de la literatura rusa con trama amorosa, duelos y ambientes de distintas clases sociales que, además, está contado en verso. Quería destacar esta versión porque es una maravilla de traducción».

Rosa Planas: Des de fa dos mil anys de Mihail Sebastian

«A través de distintos géneros, tiene una gran carga de calidad y pensamiento y capacidad de reconstrucción de un mundo perdido». Es la motivación de la autora y colaboradora de este diario para su recomendación.

Miquel López Crespí: A sol post de Llorenç Capellà

«Tiene de especial que desmitifica una historia que olvida la participación en la dictadura de Franco de escritores como Llorenç Villalonga, Maria Antònia Salvà o Joan Estelrich». Es la razón por la que escoge este título.

Antoni Vidal Ferrando: Reis del món de Sebastià Alzamora

El reconocido escritor de Santanyí señala que la última novela de Alzamora «es un libro extraordinario porque es muy difícil hablar de dos genios y no parecer algo postizo; es admirable cómo dialogan, es muy creíble».

Maria de la Pau Janer: Sàpiens. Una breu història... de Yuval Noah Harari

La ganadora del Premio Planeta 2005 por Pasiones romanas explica que está leyendo este intenso libro, aunque «de lectura fluida» que «aúna antropología, sociología y filosofía». «Es un buen momento para leerlo y te ayuda a entender las contradicciones y dudas del ser humano».

J.M. Nadal Suau: El otro proceso de Kafka de Elias Canetti

«Es un estudio que, a partir de las cartas que Kafka escribió a su prometida Felice Bauer, logra explicar cómo toda la vida y la escritura de Kafka consistieron en un empeño por resistirse al poder», considera el autor.

Emili Sánchez Rubio: La vida callada de Federico Mompou de Clara Janés

«Una maravilla doble pues es una sublime poeta que nos descubre a uno de los mayores compositores del siglo XX», así califica este prolífico y polifacético autor su elección para este Sant Jordi.

Antonina Canyelles: Mirall trencat de Mercè Rodoreda

La autora de Les banyes del croissant destaca la obra de Rodoreda, «una de mis escritoras preferidas». Concretamente se inclina por Mirall trencat. «Lo leí del tirón una noche de verano», recuerda.

Pere Joan Martorell: Quan el cel embogeix de Antoni Vidal Ferrando

El colaborador de este diario se decanta por la última obra de Vidal Ferrando, destacando su estilo «lírico y poético», pero también recomienda Reis del món, de Sebastià Alzamora sobre Joan March y Joan Mascaró.

Laura Gost: Mi año de descanso y... de Ottessa Moshfegh

La autora de La cosina gran recomienda esta novela en la que «la narradora y protagonista decide recluirse en su piso de Nueva York. Es una lectura llena de sarcasmo, ironía, referencias cinéfilas y también crítica social».

Joan Guasp: Els anys de Annie Ernaux

Para Guasp, este libro de Annie Ernaux, ganadora del Premio Formentor, es una obra de «literatura de alto voltaje, está muy lograda; es un libro de memorias, pero con un estilo literario exquisito».

Lucia Pietrelli: Claus y Lucas de Agota Kristof

«Muestra la visión de los niños frente a la crueldad y la pérdida de la inocencia en la infancia para poder sobrevivir a través de un estilo seco y muy teatral pero que llega muy fuerte», señala Pietrelli.

Helena Tur: Enfermos antiguos de Vicente Valero

La ibicenca dice que «todo lo que hace Vicente lo borda, ejemplifica como nadie la figura del narrador de Walter Benjamin en un libro que es un testimonio de una Ibiza que está desapareciendo».

Laia Martínez i López: Nibrós de Laia Carbonell

La mitad del dúo Jansky elige el Premi Ciutat de Manacor 2019 para «recorrer caminos antiguos, presentes y futuros desde casa donde resuenan las voces de los pájaros, los viejos, los ríos y los niños».

Rosa Maria Colom: Niños del domingo de Ingmar Bergman

La premiada autora, natural de Sóller y que escribe novela infantil y juvenil, elige este libro porque «es muy ligero y encantador; permite seguir la lectura con La linterna mágica, sus memorias».

Lluís Maicas: Tu. O tu. O potser jo de Miquel Mestre

El autor de Escala de replans de este periódico recomienda «este poemario escrito desde la plenitud y la madurez, incluso desde la experiencia, con versos perfectamente estructurados».