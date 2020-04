Mara López, actriz: «Desde que aterricé en México no he dejado de trabajar»

Carlota es una «niña pija» de familia bien que, de repente, ve como su mundo se tambalea cuando una familia mexicana aparece en la puerta de su casa para reclamar, precisamente, ese techo por una herencia. La actriz mallorquina Mara López (Alcúdia, 1992) es quien da vida a este personaje en la serie de la televisión mexicana Herederos por accidente, que se estrenó hace apenas unos días con una gran acogida por parte de la audiencia, confinada como el resto del planeta. No es el único proyecto que esta joven intérprete mallorquina de 28 años tiene entre manos: Netflix la ha fichado para la segunda temporada de Luis Miguel, la ficción de mayor éxito del gigante del streaming en el país azteca.

Los inicios de Mara López en el mundo artístico se remontan a «cuando era un niña, hice piano, cerámica, también algunas cosas en el Auditori d’Alcúdia, pero todo en plan extraescolar, en ese momento no me planteaba dedicarme a ello». Luego llegó el Bachillerato, escogiendo la especialidad artística, y algo más tarde sus primeros pinitos en el mundo de la publicidad. La decisión de convertirse en actriz la tomó tras participar como extra en Los Pelayo, con Miguel Ángel Silvestre como protagonista y que se grabó en Mallorca en 2011, «cuando yo tenía como 15 años», recuerda López.

Después, tras estudiar en el prestigioso Estudio Corazza para el Actor de Madrid, donde se formaron caras tan reconocidas como Javier Bardem, en septiembre de 2018 Mara López decidió cruzar el charco y probar suerte en México, ya que «uno de mis compañeros me dijo que le esta yendo muy bien por allí». Dicho y hecho, y con un resultado «muy positivo, desde que aterricé en México no he parado de trabajar». Series y anuncios es donde más ha recalado. «Herederos por accidente es mi segunda serie, y de hecho ya hemos grabado la segunda temporada y se prevé que haya una tercera y cuarta, pero aún no se ha confirmado».

El debut de Herederos por accidente se da en plena crisis por el COVID-19, «lo que podía ser una ventaja, y así ha sido porque la gente ha respondido muy bien, está confinada en casa y hay más consumo televisivo»; pero por otro lado, «no hemos podido salir a promocionar la serie», lamenta la actriz.

Oportunidad

Y si el éxito de esta serie abrirá muchas puertas a Mara López, su gran oportunidad podría llegar también con otro de sus nuevos proyectos, la segunda temporada de Luis Miguel, ficción sobre la vida del famoso cantante: «Me puede abrir una ventana, darme visibilidad, y estoy muy emocionada», confiesa la mallorquina, muy activa en Instagram (@maralopezf).

Igualmente, «de lo que realmente vivo es de la publicidad; de hecho, lo más satisfactorio es que en México puedo vivir exclusivamente de mi trabajo y eso es genial», celebra. No así en Madrid, donde siempre «lo tenía que compaginar con otros empleos, aunque claro que me gustaría trabajar en España».