Disney tiene nuevo calendario para los estrenos en España

Tras verse obligada a posponer varios estrenos debido a la crisis del coronavirus y el cierre de salas, la distribuidora Disney ya tiene un nuevo calendario para España. La compañía ha anunciado que que arranca el 24 de julio con Mulán y ha desvelado las fechas de los estrenos previstos para 2020.

Esta nueva versión del clásico de animación con actores y escenarios reales, dirigida por la cineasta Niki Caro, tenía que haberse estrenado el pasado 27 de marzo.

La muy esperada La viuda negra, de Marvel Studios, prevista inicialmente para el 24 de abril, pasa al 20 de octubre y The Eternals, el siguiente proyecto de Marvel que iba para noviembre de este año, pasa al 12 de febrero de 2021.

El filme de terror Empty Man, dirigido por David Prior bajo el paraguas de Fox (adquirida el año pasado por Disney), se mantiene para el 7 de agosto de 2020, y el día 21 del mismo mes llega The one and only Ivan con Angelina Jolie.

Según el calendario difundido hoy por Disney, sujeto como es habitual a posibles modificaciones, el 4 de septiembre llegará el documental The Beatles, get back y el día 18 de ese mes, The Kings' Man de Matthew Vaughn.

Muerte en el Nilo, la adaptación de Kenneth Branagh de la novela de Agatha Christie, se estrenará el 9 de octubre, y la esperada The french dispatch, lo nuevo de Wes Anderson, previsto inicialmente para este verano, pasa al 23 de octubre.

La cinta musical Everybody's talking about Jamie se estrenará en España el 6 de noviembre; Deep Water, basada en la novela de Patricia Highsmith, el 13 de noviembre, mientras que Soul, lo nuevo de Pixar, aún no tiene fecha confirmada en España (en Estados Unidos sí, el 20 de noviembre).

Para diciembre quedan Free guy - el día 11- con Ryan Reynolds, que en principio iba este verano y la nueva West side story» que prepara Steven Spielberg, el día 25.

Para el 2021 se trasladan, además de la mencionada The eternals, The last duel de Ridley Scott - la reunión de Ben Affleck y Matt Damon- (8 de enero), los filmes de animación Ron's gone wrong (26 febrero) y Bob's burguers (9 abril), Cruella (28 mayo), con Emma Stone y Emma Thompson y Jungle Cruise (6 de agosto), dirigida por el español Jaume Collet Serra y protagonizada por Dwayne Johnson.