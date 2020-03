El cine y las series, en peligro por el coronavirus

Más de 300 rodajes se han suspendido en España desde el pasado 11 de marzo a consecuencia del impacto del COVID-19, la mitad de ellos españoles (52%) y casi la otra mitad (48%) producciones internacionales, según el recuento realizado por la Spain Film Commission (SFC).

«La paralización es total y se ha ido produciendo de forma escalonada en los últimos días», señaló este jueves Carlos Rosado, el presidente de esa entidad, que agrupa a más de 30 oficinas de la red de oficinas facilitadoras de rodajes distribuidas por toda España.

Mallorca

La Spain Film Commission cuenta en su red con la Mallorca Film Commission, que comanda Pedro Barbadillo y que gestiona en el Consell de Mallorca. Así, en la Isla, los efectos del maldito coronavirus ha afectado a numerosos rodajes. Entre ellos, la de la serie de Televisión Española La Caza: Tramuntana, que hasta hace unos días se encontraba en producción en Valldemossa y otros rincones de la Serra, o The Mallorca Files, ya que se estaba grabando la segunda temporada de este serial de la BBC One. Otra serie, en este caso de esta casa, Nova Televisió, y que emite IB3 Televisió, Amor de cans, tenía previsto iniciar la filmación de su tercera temporada el 20 de abril. Ya no será así.

En el apartado de la publicidad, en Mallorca se han cancelado también las filmaciones de más de una decena de spots, nacionales e internacionales.

Porcentajes

El mayor porcentaje de rodajes afectados son, precisamente, los publicitarios (26%), seguidos por series (13) y programas de televisión (12), largometrajes (11), documentales (10), cortos (9), sesiones fotográficas (7), videoclips (5) y otros (7).

Por ello, la SFC ha elaborado un documento con «medidas urgentes» dirigidas al Gobierno que tienen como finalidad «paliar los efectos» de esta crisis y evitar que las suspensiones sean definitivas. «Se trata de enviar a los mercados internacionales y a la industria un mensaje de tranquilidad para que los rodajes puedan reanudarse a la mayor brevedad», señaló Rosado.

Industria

La carta enviada al ministro de Cultura pero las medidas que contiene afectan también a Industria, al ICEX y a Hacienda, entre otros. Uno de las aspectos en que hacen hincapié es en que el Gobierno anuncie la mejora de los incentivos fiscales en la que lleva tiempo trabajando con el sector. «Hay un borrador de reforma que modifica los porcentajes y límites de incentivos, lo que pedimos es que se anuncie, aunque no se pueda implementar aún».