‘Llaços’, una glosa mallorquina ilustrada para irse a la cama

Justo antes de estos tiempos de clausura involuntaria y amargura, Saïm Edicions publicó Llaços. Una cançó per anar a dormir, un «extra de dulzura para estos días de solidaridad, confinamiento y familia», tal y como apunta el editor Tolo Albertí desde el pequeño sello. Se trata de un álbum ilustrado, una glosa mallorquina firmada por Mateu Xurí e ilustrada por Toni Galmés, dirigda a los más pequeños y a los padres de todas las edades.

«Es un libro hecho con mucho amor y mucha ilusión. Creo que es una manera muy buena y nueva de transmitir la tradición de la glosa mallorquina, que es de transmisión oral», apunta Galmés, que reconoce que «siempre me había hecho mucha ilusión ilustrar el Cançoner de Mallorca del Pare Ginard, pero es verdad que necesita una actualización», agrega.

En este sentido, Xurí advierte que «tradicionalmente la mayoría de canciones de cuna son de madre a hijo y no desde el padre. Es decir, siempre ha sido desde el punto de vista maternofilial y no paternofilial. No es una reivindicación buscada ni intencionada, sino que me salió natural, sin pensar en ninguna lucha. De hecho, creo que esas son las mejores, las que salen naturales».

Además, Xurí explica que «no es una canción improvisada, pues es una letra que hice ya hace unos años, cuando mi hijo tenía apenas un año y ahora tiene ocho. La cantábamos con el grupo Glosa Musicada, formado por Pere Joan y Manel Martorell, Germans Martorell, y yo mismo. Toni Galmés vino a vernos a una actuación en el Espai Mallorca de Barcelona y le gustó y nos pusimos a hablar de hacer algo», cuenta Xurí.

«Es un proyecto que empezó hace un año, pero hasta ahora no la hemos podido llevar a cabo. Creo que es diferente a lo que he hecho hasta ahora, aunque sí que es el mismo estilo. Tal vez es un poco más simplificado el dibujo que normalmente, porque me dirijo a los pequeños y a los padres, pero sigue estando enmarado en mi estilo. Lo que nunca había hecho era ilustrar una glosa mallorquina», detalla Galmés.

Por todo ello, Llaços es un libro ideal para el Día del Padre, que se celebra hoy, pues apela a la «paternidad y a la corresponsabilidad a la hora de tener un hijo; es decir, trata de las nuevas paternidades desde una óptica feminista», afirma Galmés.

Como antes de esta crisis sanitaria Saïm Edicions ya hizo llegar ejemplares a todas las librerías, depende de si estas hacen o no, a día de hoy, envíos a domicilio, algo que va cambiando.

Por otra parte, hace poco más de una semana Xurí, acompañado por Germans Martorell, grabaron la canción en el estudio de Miquel Brunet y ya puede escucharse en el canal de Youtube de Saïm Edicions.