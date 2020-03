Músicos de Mallorca ofrecen mini conciertos en Instagram

Los músicos de Mallorca se unen para hacer llegar la cultura a todos aquellos que están en casa por la crisis del coronavirus. Desde que empezaron los días de confinamiento, muchos artistas están ofreciendo mini conciertos a través de las redes sociales.

Desde Espai Xocolat han creado la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa y Cuarentena Fest. Se trata de #YoMeQuedoEnCasambmúsica. Son pequeños conciertos en Instagram, que se celebran cada tarde desde el pasado lunes hasta el próximo viernes día 20.

Los artistas que se suman a este evento en red son: Bruno Sotos, Pau Franch (OR), Josep Cabot (Cabot), Llorenç Romera (Salvatge Cor), Joan Bibiloni, Luis Correas, enMéndez, Alberto Vizcaino (Psiconautas), Jaume Bergas (Negrei3colors), Marta Elka, Toni Pastor, Guillem Mesquida (Sons and the holy ghost), Es Gall de Sa Pastera, Cap Pela, Still Morris, Bep Marquès, Joan Carles Palou (Germans Tanner), Gabriel Fiol, Tolo Servera, Magí Garcias, Biel Mulet (Labios de Bourbon), Àlex Ocete (Xarxa), Guiem Soldevilla, María Loren y NukeTwon.