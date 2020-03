Jean Marie del Moral: «Me encanta la idea de que los árboles sean dibujantes»

El fotógrafo Jean Marie del Moral rinde un homenaje a la pintura abstracta en su nuevo trabajo: Vegetal Graffitis. Se trata de una serie de 20 fotografías tomadas desde 2015 y 2019, mayoritariamente durante los meses de otoño y en la zona de Campos y Ses Salines. Esta propuesta tenía que inaugurarse la próxima semana dentro de la programación del Art Palma Brunch, cita que finalmente se ha anulado hasta nuevo aviso.

«Este proyecto nace de los paseos que daba, en los que me fijaba en algo. Luego volvía con la cámara, ya preparado mentalmente, y hacía fotografías. No quería hacer retratos de árboles, sino más bien detalles, y dialogar con los árboles. Cada día pasas por delante de un paisaje y aprendes más de él y lo acabas viendo con otros ojos», detalla Del Moral.

«Te tienes que concentrar, no es nada fácil ver todo esto. Tienes que ver como con una lupa, observar la flora cómo está instalada y, sobre todo, lo fundamental es la luz. Poca gente sabe que un día gris es extraordinario para ver un árbol. Al contrario de lo que muchos creen, el sol puede ser un enemigo de la fotografía», añade.

Homenaje

Del Moral señala que «toda la serie es un homenaje a la pintura abstracta y a los pintores que admiro, como Cy Twombly, Mark Tobey, Jasper Johns, Brice Marden, Georges Noel o Alexandre Hollan». «Me encanta la idea de que los árboles sean dibujantes y que estos se desvanezcan con el tiempo, el viento o las quemaduras del sol. Me interesa ese proceso», apunta.

En este sentido, Del Moral reconoce que «he intentado jugar con la luz y buscaba días sin sol. Es una luz tenue y casi un no color». Así, hay algunas fotografías en color y otras en blanco y negro, aunque en algunos casos apenas se note la diferencia.

«Algunos me han preguntado si se trataba de grabados, una duda que desde luego me gusta», admite. «Es un juego muy tranquilo con la pintura abstracta, con un color muy muy apagado. Es casi enigmático, en algunas fotografías hay florecillas, por tanto el espectador se da cuenta de que las imágenes son del campo. Tampoco quería caer en lo gráfico por lo gráfico», explica Del Moral. La naturaleza es un tema recurrente en la obra del fotógrafo, que puntualiza que «cada vez lo es más».

«Me encanta la idea de los árboles como dibujantes. Creo que los árboles viven. Se sabe desde hace poco que los árboles se protegen, se ayudan y se comunican entre ellos. Parte del misterio de la naturaleza es que tenemos cosas ante los ojos que no vemos», razona.

Mallorca

«La flora de Mallorca es muy particular. Hay árboles secos, pero con un esqueleto extraordinario. Por ejemplo, el pintor mallorquín Andreu Maimó trabaja sobre las higueras. Es un mundo que me fascina. Una higuera sin hojas es como una escultura. Lo que pasa es que muchas veces no nos fijamos en eso», advierte.

Del Moral avanza que ya está trabajando en una nueva serie de fotografías, pues «he disfrutado mucho con esta propuesta y le quiero dar continuidad». Este nuevo proyecto consistirá en «una serie sobre las sombras de árboles sobre paredes que cambian a lo largo del día. Son fotografías en las que se verá el paso de la luz y del tiempo. Es una propuesta plástica».