Avishai Cohen da el ‘sus’ al Jazz Palma Festival en un Principal abarrotado

Fue el pistoletazo de salida perfecto para un incipiente Jazz Palma Festival, una evento que el Ajutament de Palma recupera en esta legislatura tres décadas después de su desaparición. Avishai Cohen cumplió con creces las expectativas de un abarrotado Teatre Principal, donde el músico desgranó los temas de su autoría, pero también otras composiciones que han influido en su repertorio.

Este reconocido contrabajista, compositor, cantante y arreglista israelí aterrizó en Ciutat acompañado de su trío y tocó, en esta primera cita del Jazz Paalma Festival, junto a la Orquestra Simfònica de Balears (OSIB), dirigida por Pablo Mielgo. La fusión de jazz y clásica convenció y atrajo a cerca de un millar de espectadores.

A punto de cumplir cincuenta años, Cohen está recorriendo actualmente los principales escenarios con una gira de, precisamente, cincuenta conciertos.

El concierto arrancó con la Overture ‘Noam’, Op. 1, a la que siguieron otras composiciones como Hayo Hayta, Song of my brother, Puncha Puncha, Two Roses, A child is born, Kumi Venetse Hasadeh, Arab Medley, Morenika y Alon Basela; a pesar de ello, también hubo lugar en este evento para la improvisación.

El arranque del renovado Jazz Palma Festival contó también con la presencia de autoridades, como el alcalde de Palma, José Hila; el regidor de Cultura de Cort, Antoni Noguera; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, o la vicepresidente insular y consellera de Cultura i Patrimoni, Bel Busquets, entre otros.