Jaume Reus y Adonay Bermúdez ganan el concurso de comisariado del Solleric

El Casal Solleric presentó ayer los dos proyectos ganadores del concurso de comisariado, llevados a cabo por Jaume Reus y Adonay Bermúdez. Las exposiciones seleccionadas se inaugurarán en mayo. En el caso de Espai Dipòsit se han presentado 13 propuestas, entre las que resultó seleccionada por unanimidad la de Reus, bajo el título Performar Dipòsit. Adultcentrisme i saliva. Para Planta Baixa y Entresol se presentaron 17 proyectos, entre las que resultó seleccionada también por unanimidad 2022: Under Destruction, de Bermúdez. El jurado estaba formado por Irene Amengual, Mery Cuesta y Pau Waelder.

Reus propone para Espai Dipòsit las obras de los artistas Javier Peñafiel y Gabriel Pericàs, una serie de cápsulas en vídeo y en formato radio que están interrelacionados. Así, Peñafiel firma Alrededores exentos de adultocentrismo, que dejan atrás al segmento de la población que se ocupa de los jóvenes, niños y ancianos. El taller Ignorancia del Ocio Zombi va dirigido a jóvenes en colaboración con Fridays For Future, la organización de Greta Thunberg. Otra de las acciones que se plantea es la de grabar en Binigual, «un pueblo que es propiedad de un alemán», dice Reus.

Cavidad bucal

Por otro lado, Gabriel Pericàs propone Abstracció i humitat, donde «el Espai Dipòsit se idea como una cavidad bucal», dice Reus. La exposición se divide en dos partes: por un lado, el recorrido por The History of Lubrication, al que se suma una videoinstalación donde se explora la «materialidad de la saliva».

En Planta Baja se desarrollará 2022: Under destruction, una colectiva comisariada por Adonay Bermúdez. En esta exposición se indaga sobre una hipotética crisis del ladrillo que afectará a Europa en 2022. Construcción y destrucción, el precio de la vivienda, el alquiler turístico, la gentrificación o las migraciones crean un nomadismo interurbano en busca de barrios discriminados. Bermúdez propone vincular esta exposición «con diversos públicos como niños, adultos, escuelas, público en general y diversos colectivos de las Islas», señala Aina Bauzà, directora del Solleric.

El regidor de Cultura, Antoni Noguera, advirtió de «la calidad de los proyectos presentados» y el hecho de que el Solleric «sea un espacio de exhibición del pensamiento, con exposiciones que discuten el neoliberalismo, el cambio climático, o el modelo turístico». Entre los artistas que expondrán figuran «dos premios Ciutat de Barcelona», destacó.

Reus: «Mi salida del ICIB se debió a las malas prácticas de Pilar Costa»

El que fuera director del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), Jaume Reus, emprende ahora una nueva trayectoria como comisario. «Es momento de sembrar, de iniciar una nueva etapa. Trabajo por proyectos y forma parte de mi trayectoria», apuntó ayer.

Reus desea «todo lo mejor» a su sucesora en el cargo, Cristina Llambias, y se refiere al ICIB como «una criatura a la que con mucha ilusión puse las bases. Quiero que funcione y que ella tenga la tranquilidad y el margen de confianza que no me dieron a mí». Recuerda que «en seis meses de gestión, hubo elecciones y cambio de gobierno de por medio, y eso afectó a una institución que no tendría porqué haber sido así». Reus señala que «yo no era un cargo de confianza de ningún político y mi salida se debió a las malas prácticas profesionales de Pilar Costa».

El comisario lamenta que los cambios en las instituciones, a merced de los cambios políticos, «es uno de los males de la injerencia política».