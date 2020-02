El espectáculo sobre la vida y la obra de Rocío Jurado recalará en Palma

Por si quedara aún algún fleco que descubrir de Rocío Jurado, su hija mayor ha puesto en marcha una obra inspirada en «la más grande» para que el espectador «conozca no solamente a la artista, sino también a la persona, sus posicionamientos, su vanguardismo y su generosidad». El próximo 4 de abril recalará en el Auditòrium de Palma.

«Teníamos todo tan claro, quién tenía que ser, cómo hacerlo y lo que queríamos que resultara, que no ha sido complicado, porque además hemos dado con un equipo maravilloso», explicó en rueda de prensa Rocío Carrasco, creadora de Qué no daría yo por ser Rocío Jurado.

Durante dos horas de «música, nostalgia y emoción», se recopilan 14 temas de la artista, así como anécdotas y vídeos producidos a partir del archivo de TVE, «con declaraciones que entonces no eran fáciles de decir», ha insistido el productor Pablo Carrasco, de Proamagna, la misma empresa que llevó a televisión el mítico especial Rocío... siempre un año antes de su muerte en 2006. «Todos los homenajes son importantes, lo haga quien lo haga, pero el que yo más siento es el que hago yo», reconoció Carrasco, que empezó a acariciar la idea «hace unos 6 años», aunque «no se ha materializado hasta ahora».

Todo ello coincide casualmente con la luz verde para la próxima apertura en Chipiona (Cádiz) del museo dedicado a su madre, tras ser acusada desde diversas fuentes de torpedear el proyecto. «Me las he tenido que tragar dobladas, porque se ha dicho de todo, pero siempre he estado a favor, desde primera hora, y siempre he colaborado», aseguró.

Fidel Albiac, compañero sentimental de Carrasco, ejerce de director del montaje; mientras que la cantante Anabel Dueñas pone voz a los Señora, Como una ola y tantos otros éxitos. «Pensaba que Punto de partida solo la podían cantar Rocío Jurado o Mónica Naranjo, hasta el día que la vi cantándolo en su edición de Operación Triunfo y empecé a llorar. Decidí que si algún día hacía algo, ella estaría en ese proyecto», señaló Carrasco sobre quien, en su opinión, contaría con el beneplácito de su madre.

Sobre qué artista de la actualidad considera heredera artística de la fuerza de su madre, Carrasco tardó poco en señalar en primer lugar a Rosalía.