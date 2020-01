Benedicta, la auténtica estrella

Siempre he admirado a las personas que visten de blanco, sobre todo a aquellas que se atreven con un total look. Soy incapaz, un desastre, lo reconozco, sobre todo siendo fumador, siempre hay algún resto de ceniza que te arruina la noche. Este sábado, la alfombra roja de la 34 edición de los Goya estuvo marcada por el blanco, un blanco tan contundente como la lluvia que la borrasca ‘Gloria’ dejaba sobre ella. Paz Vega, Eduardo Casanova, Toni Acosta, Aída Domènech ‘Dulceida’ –con un look muy similar al de Rosalía en Los 40 Awards– Najwa Nimri, Ona Carbonell o las jovencísimas y estupendas Carmen Arrufat y Greta Fernández.

Otras y otros se atrevieron a fundirlo con el negro, como Marta Nieto o los ‘siameses’ Jan Cornet y Fran Perea, o con algo de ‘brilli brilli’, como Anna Castillo. Impresionante también, aunque se decantase por un rojo pasión, Ester Expósito, protagonista de Élite; pero la reina de las reinas fue, sin duda, una Penélope Cruz radiante, ataviada con flores, muchas flores. Otra ‘reina’, Nieves Álvarez, nuestra Heidi Klum particular.

En el otro lado, porque toda cara tiene su cruz, encontramos a Belén Rueda, emulando a la Reina de Hielo, la princesa Elsa de Frozen, o Nadia de Santiago, que salió de casa con un camisón. Quién sabe, quizá quiso rendir homenaje al destape, o simplemente estaba de after. Fatal.

Pero si hay quien merece una mención especial, por el amor que transmite, por su coraje y su valentía, esa persona es Benedicta Sánchez –vestida con un Adolfo Domínguez vintage–, que a sus 84 años fue premiada como actriz revelación y, sin duda, se alzó como la auténtica estrella de la noche. Mientras, María Casado lució un vestido Sara Montiel, un vestido que tiene 50 años y que causó sensación.

Fue también el debut de Pedro Sánchez en los Goya como presidente, y también la del ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, pero... ya estamos un poco cansados de los políticos, ¿verdad? ‘Pasapalabra’.