Josep Antoni Ribas: «En el filme ‘El irlandés’ trabajamos mucho en Robert De Niro»

Londres, Berlín, Dublín, Atenas y Montreal son algunas de las ciudades en las que ha vivido y trabajado Josep Antoni Ribas (Porto Cristo, 1986), que ahora, por fin, después de cuatro años, vuelve a casa. «He vuelto ahora porque había terminado El Rey León y hacía tiempo que quería dedicarme a proyectos propios. He hecho algunos cortometrajes y, recientemente, también un videoclip para un grupo mallorquín.

Además, la docencia siempre me había llamado la atención, por lo que cuando me llamaron del CEF dije que sí. Igualmente, me gustaría compaginar estos dos aspectos con un proyecto internacional al año», señala Ribas, que desde el pasado mes de octubre es profesor en esta escuela de Palma. «Sin embargo, en realidad he estado poco dando clases, pues estuve de vacaciones y también en Nueva York, trabajando en la promoción de El irlandés», apunta.

En la última película de Martin Scorsese, estrenada en algunas pocas salas de cine españolas –una de ellas, CineCiutat– y en Netflix a finales de noviembre, Ribas estuvo trabajando unos tres meses como compositor de efectos especiales. «Me dio rabia no poder venir a Palma a verla, pero tuve que ir a Nueva York, donde se encuentra una sede de la empresa MPC, en la que también estuve trabajando en Londres y Montreal», justifica.

«Con El irlandés estuve trabajando en Irlanda para la empresa Screen Scene, con la que a la vez trabajé para Juego de tronos, La favorita y Capitana Marvel. Screen Scene, junto a la compañía americana Industrial Light & Magic (ILM), responsable, por ejemplo, de efectos visuales de la saga Star Wars, son las que han colaborado en el filme de Scorsese», explica.

Según explica Josep Antoni Ribas, «resulta que Robert De Niro tiene cuatro edades diferentes durante toda la película y ninguna de ellas es la suya real (76). Con técnicas digitales, tuvimos que quitar y poner arrugas, bolsas, etcétera».

«Nos llevó mucho trabajo, sobre todo los efectos del aspecto físico de Robert de Niro, pues resulta que, durante todo el filme, tiene cuatro edades diferentes y ninguna de ellas es la suya real. Así, con técnicas digitales tuvimos que quitar y poner arrugas, bolsas, etcétera», detalla. El irlandés, El Rey León y Capitana Marvel son tres películas en las que ha trabajado Ribas seleccionadas como semifinalistas para los premios Oscar. Los nominados se darán a conocer el próximo 13 de enero y la gala se celebrará en el teatro Dolby de Los Ángeles el 9 de febrero. A su vez, El irlandés y El Rey León también están nominadas a los Globos de Oro, galardones que se entregarán el 5 de enero también en Los Ángeles. «El Rey León ha sido el proyecto que me ha llevado más trabajo», asegura Ribas. A los críticos que señalaron este filme de Joan Favreau como un documental de National Geographic, Ribas asegura que es verdad, aunque «es lo que nos pidieron, lo que buscaban; de haber sido otra película de dibujos animados normal y corriente, la gente la habría olvidado en un par de años». «Es verdad que falta la magia del 2D, pero si la gente dice que parece un documental es que hicimos muy bien nuestro trabajo», afirma. «Para este filme modelamos en 3D unos 150 kilómetros de paisaje africano, casi 65 especies», puntualiza.

Directores

El compositor de Porto Cristo advierte que «me encantaría trabajar para Christopher Nolan, que está con su nueva película, Tenet, que se estrenará en 2021», además de Tim Burton, para quien colaboró, aunque brevemente, para Dumbo. En cuanto a directores españoles, a Ribas le llama la atención Bayona, que se encargará de la serie de El señor de los anillos, y Nacho Vigalondo. «También me interesaría estar en la nueva temporada de La casa de papel, que parece más una producción americana, aunque es difícil cuadrar todo», indica.