Keep the Faith Band ‘revive’ en Palma el repertorio inoxidable de Bon Jovi

Con un repertorio panorámico de 37 años, en los que han vendido discos como rosquillas y patentado el cardado masculino, Bon Jovi es uno de los incontestables nombres propios del hard rock o heavy comercial, como prefieran, de los años ochenta, la década prodigiosa del género.

El mejor homenaje a la banda de New Jersey está garantizado con Keep the Faith Band, un conjunto integrado por músicos de contrastada eficacia, que llevarán a la sala La Movida de Palma un show de dos horas de duración encabezado por éxitos de aquella formación como Livin’ on a prayer, Runaway, You give love a bad name, Always, Bad medicine, These Days, I’ll be there for you, Bed of roses, It’s my life, Have a nice day... Será este jueves por la noche, a partir de las 22.00 horas.

Keep the Faith Band no es el clásico conjunto tributo, posee un estilo propio que les hace únicos en su cometido: aplicar un bálsamo anti envejecimiento sobre el repertorio de Bon Jovi. Un temario que echa chispas sobre el escenario, generando una explosión de nostalgia que conecta generaciones. Y es que los mallorquines dignifican la historia de una banda con un cancionero repleto de hits.

El primer álbum de los americanos se publicó en 1984, Runaway fue su carta de presentación, un rock and roll rápido con un estribillo pegadizo que obtuvo un notable resultado en ventas y les subió a la primera división del hard rock mundial.

Pelotazo

Dos años antes de dar el pelotazo con el multiventas Slippery when wet, los de New Jersey se enrolaron en una gira promocional junto a Scorpions, y posteriormente saltaron a Europa, donde actuaron como teloneros de Kiss. De vuelta a Estados Unidos, hicieron lo propio con ZZ Top, para entonces la banda del guaperas Jon Bon Jovi ya estaba en boca de todos. Su ascenso, culminado con el mencionado Slippery when wet, había sido meteórico, y el resto, como suele decirse, es historia.