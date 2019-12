Biel Majoral: «Hice ‘Les eines de ma lluita’ tras ver al Borbón saludar a los de Vox en la Seu»

Biel Majoral ha cultivado diferentes vertientes a lo largo de su trayectoria: la artística, filológica, docente y también política. Así lo destacaron cuando le entregaron en mayo la Creu Sant Jordi junto a una decena de personalidades, entre ellos Messi. «Es lo más cerca que he estado del fútbol», reconoce entre risas. Sin embargo, la primera presentación de su nuevo disco, Arasíquesí..., producido por Miquel Brunet, será hoy, a las 19.00 horas, en la peña barcelonista Els Tamarells de Felanitx.

¿Cómo surge la idea de este disco, que también incluye un DVD?

—Precisamente todo empezó con el concierto del Teatre Principal de Palma en junio del año pasado. Fue bastante emotivo, participó mucha gente. Entonces, Miquel Brunet me propuso que deberíamos hacer un DVD como recuerdo y me sugirió que grabáramos las canciones que no había hecho o volviera a hacer las que tuviera ganas.

Arasíquesí... es el título del disco. Con puntos suspensivos.

—Para mí los puntos suspensivos son muy importantes, significan el reverd. Me gusta pensar que puedes tener momentos flojos en la vida, pero que puedes empezar de bellnou. Además, ara sí que sí es una expresión que me gusta mucho porque casi todos los padres y madres de Mallorca la han utilizado, forma parte de nuestro colectivo y es esperanzador, de siempre tirar adelante.

Cada canción tiene una historia. La primera es Sa Madona.

—La grabé para el disco Cançons per la Trapa (1996), pero tenía ganas de cantarla más completa y hacerla más ágil. Para mí es una canción emblemática, es una canción cien por cien ecologista.

Después, Les hortes del Rei Moro.

—Como siempre, me gusta incluir un romance, porque para mí los romances significan la interculturalidad por excelencia. Éste es de origen castellano, de antes de la conquista de Granada por parte de los Reyes Católicos. Todos los romances tienen un mensaje; en este caso, es que intentar parar la libertad, aquello que deseas, siempre tiene resultados perversos.

Les eines de ma lluita es una de las nuevas canciones.

—Es una adaptación que he hecho de Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, una canción de mi juventud, de esas que cantábamos pensando que haríamos la revolución. Hacía tiempo que la tenía en la cabeza, pero decidí hacerla después de ir en agosto a la Seu a protestar contra los Borbones y, sobre todo, cuando vi que el Borbón iba a saludar a los de extrema derecha, los de Vox. La canción termina precisamente con un coro de la gente que había, es decir, hay una parte está grabada en directo.

Adapta el emblemático poema de Estellés La rosa de paper.

—Muchísima gente ha versionado este poema, pero lo maravilloso es que cada uno tiene su propia visión. Eso dice mucho de un poema.

También versiona otro poema suyo, El vi.

—Es como una queja a esta tontería y esnobismo de hoy en día sobre el vino.

Otro clásico que hace suyo es La filla de Juan Simó, de Angelillo.

—Es una canción de tristeza que habla de la lucha por sobrevivir. Muchos acabaron en prisión y muchos han muerto de pena. Es una versión muy personal, pues las palabras cambian con el tiempo, por lo que cuando adaptas una canción también tienes que pensar en el sentido que crees que tienen esas palabras en el momento actual.

Sa vida de l’homo n’és está dedicada a Antoni Artigues

—La máxima es M’estim més plorar de dret / que riure d’agenollat. Es una canción que tiene mucha fuerza. Ya hace tiempo que la canto y con ella pido respeto, que es lo más importante. Si hay respeto, no hay violencia. Dedico cada canción a amigos que han muerto en plena actividad, en una edad en la que todavía seguían luchando.

Ses Germanies cierra el álbum.

—Son unas glosas que compuso Xurí y que hablan de que la lucha por la dignidad viene de lejos. Casesnoves fue un agermanat que insistió en parlamentar con Carles I, quien le ejecutó. Las cosas no han cambiado tanto, ahora se van a parlamentar y los encierran en prisión. Hoy en día encerrar a alguien diez o trece años es como ejecutarlo.

Cada canción va acompañada de un texto.

—A medida que tenía grabada cada canción, se la enviaba a cada una de las personas que han participado: Nicolau Dols, Joan Veny, Bartomeu Mestre ‘Balutxo’, Llorenç Capellà o Josep Maria Solé i Sabaté, entre otros. Me gustó mucho que este último me definiera como una persona libre. Creo que lo soy, me conformo con lo que tengo, no tengo más aspiración que vivir y dejar vivir. Por otra parte, Miquel Brunet destaca que, a pesar de mi larga trayectoria, solamente he cantado una canción. Es verdad.

Una peña barcelonista, curioso escenario para presentar el disco.

—Iremos donde nos inviten. Pero sí, es curioso porque lo más cerca que he estado del fútbol fue cuando intercambié unas palabras con Messi cuando me dieron la Creu Sant Jordi. Eso sí, me gusta el fútbol femenino, lo encuentro muy elegante a diferencia del masculino, y sigo a Mariona Caldentey. Messi me dijo que era muy buena jugadora.