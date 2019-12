Lara Martorell, actriz: «Que ‘los Javis’ hayan confiado en mí es un honor descomunal»

Este 2019 que está a punto de concluir ha sido un año redondo para la actriz Lara Martorell; ha participado en el último filme de Toni Bestard, la premiada Pullman, y fue uno de los fichajes estrella del serial de éxito de La 1 Servir y proteger. Una carrera meteórica cuyo ritmo no frenará, ni mucho menos, en 2020. La mallorquina forma parte del reparto de la serie Veneno, sobre la vida y la muerte de la vedette, cantante y actriz Cristina Ortiz ‘La Veneno’, creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘los Javis’, las mentes detrás de hits como Paquita Salas y La llamada. Compartirá elenco con Isabel Torres, Daniela Santiago, Jedet, Goya Toledo, Ester Expósito, Mariona Terés, Mercedes León o Elvira Mínguez.

¿Cómo llega a un proyecto tan ambicioso como es la serie sobre La Veneno de ‘los Javis’?

—Me llegó a través de un cásting abierto. Me enteré de que buscaban actrices para Veneno, mi representante se puso en contacto con ‘los Javis’ y ellos me citaron para una entrevista. Todo fue fantástico, hice un cásting muy bueno y me seleccionaron.

¿Cómo son ‘los Javis’ en las distancias cortas?

—Son unas personas maravillosas, de verdad, tienen una cercanía y un sentido del humor fabuloso. Les quiero muchísimo, les considero mis amigos, hablamos mucho por las redes. Que hayan confiando en mí es un honor descomunal.

Es una de las ficciones más esperadas de 2020. ¿Qué puede significar este trabajo para su carrera?

—Para empezar, puede significar un gran aprendizaje, trabajar con ellos es maravilloso, son unos creadores como la copa de un pino. Voy a aprender y a disfrutar. No puedo contar nada de mi personaje, ni de la serie, pero sí que puedo decir que, a nivel interpretativo, mi papel es un caramelo, es un regalo para cualquier actriz. Es una serie que la está esperando todo el mundo de la farándula, grandes personalidades del cine y de la televisión, gente muy potente como Almodóvar. Que todos ellos puedan ver mi interpretación es brillante, se pueden abrir muchas puertas.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de La Veneno?

—Lo que me llamó la atención de Cristina, sobre todo, es lo que nos dejó a todas las chicas como yo: no tener que ser políticamente correctas y perfectas. Desde pequeñas, por el tema del machismo que llevamos implícito en la educación, el hombre puede hacer las cosas que nosotras no podemos porque es ordinario, como decir tacos. Ella siempre dijo lo que pensaba y fue fiel a ella misma. Tuvo que luchar contra todo y todos. Eso fue hace 20 o 30 años, era complicadísimo. Es una persona digna de santificar.

¿Cómo está viviendo todo este boom mediático?

—Sinceramente, al principio estaba un poco abrumada, y parece mentira lo que le voy a decir, pero al éxito se acostumbra uno muy rápido. Asistir a premieres, sesiones de fotos, entrevistas... De repente, te paran por la calle, te piden autógrafos... El cariño de la gente es fabuloso.

¿Quiere seguir trabajando en Mallorca?

—Me encantaría vivir en Mallorca y trabajar en Madrid, es otro sueño.

Habla mucho de los sueños, ¿cuál es su gran sueño?

—Mi gran sueño sería llegar a Hollywood, hablo un inglés perfecto y es una de mis metas. Hemos dado la vuelta al mundo con mi nombre y apellidos, y eso, a la hora de solicitar un visado de actriz, es importantísimo, lo pone todo más fácil.