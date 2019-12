Gran fiesta de la Navidad de los coros de la UIB en el Auditòrium de Palma

El domingo a mediodía, la numerosa familia de los coros de la UIB se reunió en el Auditòrium de Palma para celebrar la Navidad. Más de 400 cantores de las once formaciones celebró estas fiestas cantando, y lo hizo acompañado de otra familia, esta vez carnal: los Volvox Brothers, sus hermanas pequeñas y sus padres, Emmanuel Bleuse; el primer chelo de la Orquesta Simfònica de les Illes Balears (OSIB) y la pianista Miriam Picker-Bleuse.

Joan Company, fundador de la coral original de la UIB hace 43 años, convocó el recital Nadal en família, que contó con la participación de todas las formaciones filiales. Se trata de uno de los actos más entrañables de estas agrupaciones musicales.

El programa de Nadal en família arrancó con el Agnus Dei, de Jennita Borst, y The First African Noel, de Larry Schackley, interpretado por el Orfeó UIB y el Cor de Pares i Mares de la UIB. Las formaciones infantiles Vuitdeu, Onzequinze y la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma interpretaron There is peace, de Jim Papoulis, y Candy-covered gingerbread house, de Andy Beck. Los coros Majors, Mestres Cantaires y Dones de la UIB llevaron al escenario Sing joy, de Joel Raney; y Candlelight canon, de Andy Beck. Le siguió A lullaby of the Nativity, de Richard Blackford, interpretada por la Coral Universitat de les Illes Balears, que después se unió a las voces de Cincset para cantar All on a silent night, de Becki Slagle Mayo, y Rudolf, el petit cérvol, de Johnny Marks, adaptado por Pep Alarcón. La agrupación Onzequinze y Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma entonaron el Bohemian rhapsody, de los legendarios Queen.

Felicitación

La crida de Nadal corrió a cargo de Volvox Brothers, que interpretaron Terra d’aigua. El rector de la UIB, Llorenç Huguet, felicitó la Navidad en nombre de toda la comunidad universitaria. La dirección musical del concierto corrió a cargo de Joan Company y la coordinación técnica general, de Raquel Torres.