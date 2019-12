La Nova Editorial Moll, más «moderna, femenina y con una nueva ilusión»

«¿Dónde estaría Mallorca si Francesc de Borja Moll o Antoni Maria Alcover no hubieran existido y no hubieran hecho de filólogos o dialectólogos cuando todavía no había?». Antoni Mir, secretario de la Institució Francesc de Borja Moll, lanzó este lunes esta pregunta al numeroso público que se congregó por la tarde en la «presentación en sociedad» de la Nova Editorial Moll, que se celebró en CaixaForum Palma.

La Institució Francesc de Borja Moll, dirigida por Francesc Homs, compró el 11 de diciembre de hace cuatro años todos los activos y los derechos de Moll. Este lunes, la Institució dio «un paso más de atrevimiento», según lo definió Homs, y «presentó en sociedad» la Nova Editorial Moll, cuyo director literario es el historiador y periodista cultural Tomeu Canyelles. «Decidimos comprarla por fidelidad a la figura de Moll, a esta persona tan querida por todos los territorios de habla catalana», detalló Homs. «No queríamos que su figura muriera, ni tampoco su aportación a la ciencia y a lengua catalana», advirtió. Así, la Institució adquirió el fondo bibliográfico del emblemático sello, que desde su fundación en 1934 ha publicado más de 1.300 títulos. Entre ellos, «tres tesoros de Moll», como él mismo se refería: las rondaies, el Cançoner Popular y el Diccionari català-valencià-balear.

Homs insistió en que el proyecto seguirá teniendo su centro neurálgico en la Isla, «tendrá su origen y presente en Mallorca y su futuro se construirá desde aquí». El presidente de la Institució también recordó el trabajo realizado durante estos últimos cuatro años, en el que se han recuperato 141 reediciones, «cuyas ventas han servido de ingresos para esta nueva editorial». Aquí se incluyen obras de larga duración como la edición comentada de Josep A. Grimalt y Jaume Guiscafrè de las rondaies o las Obres Completes de Gabriel Alomar, por parte de Pere Rosselló Bover. Homs destacó que «la Nova Editorial Moll será, como su nombre indica, más moderna, más femenina, con una nueva ilusión, que romperá con el pasado pero le dará continuidad, que arraigue en el pasado pero se proyecte hacia el futuro».

Por su parte, Antoni Mir, remarcó que la Nova Editorial Moll buscará la «creación de nuevos talentos, nuevos lectores y, por qué no, nuevos hablantes». El primer libro que se publica es Ponts, de Jean Serra. El diseño gráfico de este volumen y de la Nova Editorial Moll correrá a cargo de Teresa Hita. Mir advirtió que todavía sigue en marcha el verkami para publicar el penúltimo volumen del Aplec de Rondaies Mallorquines.

«Quedan unos 700 euros para que el libro pueda ir a imprenta. No siempre podemos esperar a las instituciones, y no lo haremos, por ello, hacemos un llamamiento a la sociedad», señaló. Así, Mir anunció que el próximo 1 de enero se culminará la nueva digitalización del Diccionari català-valencià-balear, labor que emprendió Damià Pons.