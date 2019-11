Agustí Villaronga dirigirá la tragedia ‘Clitemnestra’ en el Principal de Palma

El realizador Agustí Villaronga (Palma, 1953) prepara el estreno de Clitemnestra, adaptación teatral de La casa dels noms del escritor irlandés Colm Tóibín (Enniscorthy, Wexford, 1955). El montaje se estrenará el 27 de marzo en el Teatre Principal de Palma. El cásting para definir el reparto se llevará a cabo el próximo lunes 16 de diciembre.

En el equipo de trabajo figuran la artista Susy Gómez y el escenógrafo Rafael Lladó. El escritor Miquel Àngel Vidal ha traducido el texto de Tóibín. «Un aspecto prioritario es que hubiese el máximo posible de gente vinculada a Mallorca, o Baleares, queremos que todo el cásting sea de las Islas», contó Villaronga a Ultima Hora, quien aseguró que «hacía mucho tiempo que tenía ganas de trabajar en Mallorca, estoy muy desvinculado a la Isla y quería acercarme a su mundo artístico por lo que, al interesarse la dirección del Teatre Principal, pensé que era una buena ocasión para poner en marcha el proyecto».

No es la primera vez que el mallorquín adapta un texto del irlandés. «Con El testamento de María, que interpretó Blanca Portillo, fue muy bien, quedaron muy contentos, y Tóibín nos ofreció los derechos de lo que estaba escribiendo, que era Clitemnestra, una especie de monólogo que surge del libro La casa dels noms y que me gustó mucho», contó Villaronga.

Los dos autores se reunieron para hablar del proyecto hace un mes en Barcelona, donde el novelista vivió entre 1975 y 1978. «Le comenté que prefería que Clitemnestra no fuera un monólogo puro y duro, le pareció muy bien y, de esta manera, en escena aparecerán seis personajes», desveló el director. Situada en la Grecia clásica, Clitemnestra presenta la venganza de una madre, cuya hija ha sido sacrificada por su padre, Agamenón.

Humanizada por Tóibín, Clitemnestra nos plantea cuestiones como la misoginia occidental, cuya justicia no trata por igual al hombre que a la mujer. Villaronga avanzó que «Tóibín está escribiendo un nuevo texto, que es La hermana pálida, que también forma parte de una tragedia, y que recrea la vida de la hermana de Antígona».

Hace apenas dos semanas, el mallorquín presentó en el Festival de Sevilla el thriller de mafiosos La Gomera, que logró el premio al mejor guion. En esta ocasión, lo hizo al otro lado de la cámara ya que, en el film, que dirige el rumano Corneliu Porumboiu, forma parte del reparto como intérprete. «La experiencia fue muy positiva, con un rodaje estupendo en Budapest y las Canarias, me di cuenta de que, a veces, es complicado para el actor», declaró Villaronga, quien destacó que «el rodaje era en inglés, no podía improvisar, además suelo tener problemas de memoria». El realizador concluyó que «en realidad, no se me hizo tan raro porque entendía bien lo que se me pedía, me hice una autodirección combinada con la del director».